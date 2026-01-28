Укр Рус
28 січня, 18:53
Дружина Джеффа Безоса ледь не впала перед камерами: відео завірусилось у мережі

Марія Примич
Основні тези
  • Лорен Санчес спіткнулась біля дверей під час входу на показ Christian Dior Haute Couture, але Джефф Безос підтримав її, щоб вона не впала.
  • На заході Безос був у темно-синьому блейзері з краваткою, а Санчес у світло-сірому піджаку з хутром і спідниці-олівець, з аксесуарами, включаючи сумку Lady Dior.

Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес з'явились на Тижні моди в Парижі. З дружиною мільярдера стався конфуз, коли вони заходили на показ Christian Dior Haute Couture весна/літо 2026.

Про це повідомляє The Daily Mail. Санчес спіткнулась біля дверей – цей момент зафіксували камери.

На відео видно, як Джефф Безос і Лорен Санчес вийшли із машини й почали вітатися з фотографами. На вході до будівлі журналістка задивилась у камеру, після чого зачепилась каблуком об поріг і спіткнулась. Засновник Amazon підтримав дружину, щоб вона не впала. 

Для заходу 62-річний Безос обрав темно-синій блейзер, штани, сорочку на ґудзиках і краватку. 56-річна Санчес з'явилась у світло-сірому образі. Вона одягла обтислий піджак з хутром на комірі й поясом і спідницю-олівець. У руках Лорен тримала сумку Lady Dior Himalayan Lisher, пише Harper's Bazaar.

Свій образ журналістка доповнила сірими замшевими туфлями, масивними діамантовими сережками-гвоздиками та сонцезахисними окулярами-авіаторами в золотій оправі. Також вона зробила високу зачіску. 

Лорен Санчес і Джефф Безос на показі Christian Dior Haute Couture весна/літо 2026 / Фото Getty Images

Що відомо про весілля Безоса і Санчес?

  • Нагадаємо, що Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися минулого червня на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції. Святкування тривало три дні, а серед присутніх було чимало світових зірок, зокрема Іванка Трамп, Опра Вінфрі та Кім Кардашян.

  • Пара організувала пінну вечірку на яхті Безоса, розкішну передвесільну вечерю та обід після весілля в культовому барі Harry's.

  • Закохані одружилися у відреставрованому амфітеатрі на острові. Санчес була одягнена в мереживну сукню Dolce & Gabbana з високим коміром та довгими рукавами.

  • На весілля мільярдера і журналістки було близько 200 гостей.