Дружина Джеффа Безоса ледь не впала перед камерами: відео завірусилось у мережі
- Лорен Санчес спіткнулась біля дверей під час входу на показ Christian Dior Haute Couture, але Джефф Безос підтримав її, щоб вона не впала.
- На заході Безос був у темно-синьому блейзері з краваткою, а Санчес у світло-сірому піджаку з хутром і спідниці-олівець, з аксесуарами, включаючи сумку Lady Dior.
Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес з'явились на Тижні моди в Парижі. З дружиною мільярдера стався конфуз, коли вони заходили на показ Christian Dior Haute Couture весна/літо 2026.
Про це повідомляє The Daily Mail. Санчес спіткнулась біля дверей – цей момент зафіксували камери.
На відео видно, як Джефф Безос і Лорен Санчес вийшли із машини й почали вітатися з фотографами. На вході до будівлі журналістка задивилась у камеру, після чого зачепилась каблуком об поріг і спіткнулась. Засновник Amazon підтримав дружину, щоб вона не впала.
Для заходу 62-річний Безос обрав темно-синій блейзер, штани, сорочку на ґудзиках і краватку. 56-річна Санчес з'явилась у світло-сірому образі. Вона одягла обтислий піджак з хутром на комірі й поясом і спідницю-олівець. У руках Лорен тримала сумку Lady Dior Himalayan Lisher, пише Harper's Bazaar.
Свій образ журналістка доповнила сірими замшевими туфлями, масивними діамантовими сережками-гвоздиками та сонцезахисними окулярами-авіаторами в золотій оправі. Також вона зробила високу зачіску.
Що відомо про весілля Безоса і Санчес?
Нагадаємо, що Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися минулого червня на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції. Святкування тривало три дні, а серед присутніх було чимало світових зірок, зокрема Іванка Трамп, Опра Вінфрі та Кім Кардашян.
Пара організувала пінну вечірку на яхті Безоса, розкішну передвесільну вечерю та обід після весілля в культовому барі Harry's.
Закохані одружилися у відреставрованому амфітеатрі на острові. Санчес була одягнена в мереживну сукню Dolce & Gabbana з високим коміром та довгими рукавами.
На весілля мільярдера і журналістки було близько 200 гостей.