Дружина Джеффа Безоса ледь не впала перед камерами: відео завірусилось у мережі

Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес з'явились на Тижні моди в Парижі. З дружиною мільярдера стався конфуз, коли вони заходили на показ Christian Dior Haute Couture весна/літо 2026.

Про це повідомляє The Daily Mail. Санчес спіткнулась біля дверей – цей момент зафіксували камери.

Дивіться також У напівпрозорій сукні без бюстгальтера: 55-річна дружина Джеффа Безоса вразила відвертим образом

На відео видно, як Джефф Безос і Лорен Санчес вийшли із машини й почали вітатися з фотографами. На вході до будівлі журналістка задивилась у камеру, після чого зачепилась каблуком об поріг і спіткнулась. Засновник Amazon підтримав дружину, щоб вона не впала.

Для заходу 62-річний Безос обрав темно-синій блейзер, штани, сорочку на ґудзиках і краватку. 56-річна Санчес з'явилась у світло-сірому образі. Вона одягла обтислий піджак з хутром на комірі й поясом і спідницю-олівець. У руках Лорен тримала сумку Lady Dior Himalayan Lisher, пише Harper's Bazaar.

Свій образ журналістка доповнила сірими замшевими туфлями, масивними діамантовими сережками-гвоздиками та сонцезахисними окулярами-авіаторами в золотій оправі. Також вона зробила високу зачіску.

Лорен Санчес і Джефф Безос на показі Christian Dior Haute Couture весна/літо 2026 / Фото Getty Images

Що відомо про весілля Безоса і Санчес?