Что известно о Лу Делез – победительнице Детского Евровидения-2025

13 декабря в грузинском городе Тбилиси состоялось Детское Евровидение-2025. Победу в конкурсе одержала 11-летняя французская певица Лу Делез. Она обогнала представительницу Украины Софию Нерсесян и представительницу Грузии Аниту Абгариани, которые заняли второе и третье место соответственно.

В материале 24 Канала читайте, что известно о жизни и карьере Лу Делез, которая получила трофей Детского Евровидения. Несмотря на юный возраст, 11-летняя девушка имеет немалый список достижений.

Лу Делез родилась 23 марта 2014 года. Она росла в семье, где музыка была неотъемлемой частью жизни – отец девочки работал скрипичным мастером, что с раннего детства привило ей любовь к музыке. Лу начала петь еще в возрасте 2 лет.

Сегодня она является фанаткой Билли Айлиш. Об этом Делез рассказала в комментарии для инстаграм-страницы Детского Евровидения.

Другой интересный факт – Лу любит смотреть фильмы ужасов и даже сама снималась в одном из них, как написало издание 20 Minutes. Кроме музыки, девушка занимается актерством. Ее дебют в кино состоялся в 7 лет. Среди работ Лу Делез: роль в фильме Le Parfum vert, съемки в сериале TF1 Léo Mattéï, Brigade des mineurs, Les Dents du bonheur, за который она получила престижную награду Unifrance за лучшую женскую роль в рамках Каннского кинофестиваля, и фильм Les Rendez-vous de l'été.

У актрисы есть собака Ума, которую она научила различным трюкам, чтобы та снималась с ней в кино. Также у Лу есть два котика. Фото и видео со своими домашними животными она иногда публикует в инстаграме.

Особую популярность Лу получила благодаря участию в 19-м сезоне французского телевизионного шоу талантов La France a un incroyable talent ("Франция имеет талант").

Заметим, что девочка проходила прослушивание на Детское Евровидение-2024, но представлять Родину ей суждено было именно в 2025 году.

Что известно об участии Лу Делез в Детском Евровидении-2025?

На сцену юная певица вышла в нежном бордовом платье на бретельках. Дополнением к ее образу стала маленькая шляпка в тон платья и черные лакированные ботинки.

Лу Делез исполняла песню Ce Monde, которая переводится как "Этот мир".

Лу Делез – Ce Monde: смотрите видео онлайн

Эту чувственную композицию написала другая французская исполнительница Linh. Послание песни Ce monde, по словам автора, заключается в том, что наше будущее в руках детей.

В финале Детского Евровидения-2025 Лу Делез получила 152 балла от жюри и 96 – от зрителей, что принесло ей победные 248 баллов. Так, Франция уже семь лет подряд неизменно входит в пятерку сильнейших участников конкурса.