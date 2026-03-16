Что известно о личной жизни Майкла Б․ Джордана – лучшего актера по версии Оскара-2026

Майкл Б. Джордан победил в номинации "Лучшая мужская роль" на 98-й церемонии вручения премии Оскар, прошедшей 15 марта в Лос-Анджелесе. Его отметили за роль в фильме "Грешники".

Тепер до Майкла Б. Джордана прикута шалена увага, зокрема до його особистого життя. З ким зустрічався найкращий актор за версією Оскара-2026 читайте далі.

Что известно о личной жизни Майкла Б. Джордана?

Майкл Б. Джордан прячет свою личную жизнь за семью замками. Публично актер подтвердил лишь отношения с моделью Лори Харви, а остальная информация о его вероятных романах – лишь предположения.

Кендалл Дженнер

Ходили слухи, что Майкла Б. Джордана связывали романтические отношения с Кендалл Дженнер. Их видели вместе после вечеринки Met Gala в 2015 году. Тогда актер столкнулся с критикой из-за возможной связи с белой женщиной.

Это мир, в котором мы живем. Они видят белое и черное. Я – нет. Многие чернокожие поклонники думали: "О, Боже, он должен был быть с чернокожей женщиной" и все такое. Я понимаю, но с другой стороны, расслабьтесь. Знаете, сейчас 2015 год. Это нормально!,

– говорил он.

Однако Джордан опроверг слухи о романе с Кендалл, назвав ее своей подругой.

Майкл Б. Джордан, Хейли Бибер и Кендалл Дженнер / Фото Getty Images

Кики Лейн

На кинофестивале "Сандэнс" в 2019 году появились слухи, что актер в отношениях со своей коллегой, звездой сериала "Если Бил-стрит могла бы заговорить" Кики Лейн. Инсайдер рассказал журналу People, что они флиртовали в ночном клубе, однако сами знаменитости никогда не комментировали предположения, что распространялись в сети.

Кики Лейн / Фото из инстаграма актрисы

Синди Бруна

В том же году Майкла Б. Джордана сфотографировали после ужина с французской моделью Синди Бруной в Нью-Йорке. Фотографии получило издание Just Jared, и на них актер широко улыбался. После этого знаменитостей больше не фотографировали вместе, также неизвестно, какие на самом деле между ними были отношения.

Меган Ти Сталлион

В феврале 2020 года Джордана заметили с американской рэпершей Меган Ти Сталлион на показе Coach, они сидели в первом ряду. Слухи о романе между звездами усилились, когда актер публично поддержал женщину после того, как в нее выстрелил рэпер Тори Лейнз.

Меган Ти Сталлион / Фото из инстаграма рэперши

Лори Харви

В ноябре 2020 года Майкла Б. Джордана сфотографировали в аэропорту Атланты с моделью Лори Харви. В январе 2021 года они подтвердили свой роман.

Джордан и Харви дебютировали на красной дорожке на вечеринке после церемонии вручения премии Оскар в 2022 году, а позже разошлись. Инсайдер утверждал, что они были "абсолютно разбиты горем" после разрыва. Он добавил, что Лори "не была готова к обязательствам", поскольку "была сосредоточена на своей карьере".

Майкл Б. Джордан и Лори Харви / Фото Getty Images

