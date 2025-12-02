Майли Сайрус подогрела слухи о помолвке с младшим на 6 лет бойфрендом

В понедельник, 1 декабря, американская певица и актриса Майли Сайрус посетила премьеру фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе вместе со своим возлюбленным, музыкантом Максом Морандо. На красной дорожке знаменитость засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки, чем подогрела слухи о помолвке.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People. Как пишет Deux Moi, звезда сериала "Ханна Монтана" впервые показалась с обручальным кольцом в середине ноября.

Не пропустите Звезда "Дневников вампира" Кэт Грэм впервые станет мамой

Майли Сайрус и Макс Морандо выбрали для мероприятия черные образы и гармонично смотрелись на красной дорожке. Певица надела платье с блестками, рюшами, шлейфом и без бретелек, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру.

Звезда "Ханны Монтаны" дополнила свой образ блестящим ожерельем, серьгами и кольцами. Она сделала макияж с акцентом и глазах и накрутила волосы.

Макс Морандо появился на красной дорожке в классическом черном костюме, белой рубашке и туфлях.

Майли Сайрус засветила кольцо на безымянном пальце / Фото Getty Images

Отметим, что знаменитости подтвердили свои отношения в апреле 2022 года, однако слухи о том, что они вместе ходили еще с января. В интервью British Vogue Сайрус рассказывала, что им устроили свидание вслепую.

Ну, для меня это было свидание вслепую, а для него – не совсем. Я подумала: "Худшее, что может произойти, это то, что я уйду",

– говорила певица.

Предыдущие отношения Майли Сайрус