Майли Сайрус подогрела слухи о помолвке с младшим на 6 лет бойфрендом
- Майли Сайрус посетила премьеру фильма в Лос-Анджелесе с музыкантом Максом Морандо, демонстрируя кольцо с бриллиантом, что вызвало слухи о помолвке.
- Пара подтвердила свои отношения в апреле 2022 года, но слухи, что они встречаются, появились еще в январе.
В понедельник, 1 декабря, американская певица и актриса Майли Сайрус посетила премьеру фильма "Аватар: Огонь и пепел" в Лос-Анджелесе вместе со своим возлюбленным, музыкантом Максом Морандо. На красной дорожке знаменитость засветила кольцо с бриллиантом на безымянном пальце левой руки, чем подогрела слухи о помолвке.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на People. Как пишет Deux Moi, звезда сериала "Ханна Монтана" впервые показалась с обручальным кольцом в середине ноября.
Майли Сайрус и Макс Морандо выбрали для мероприятия черные образы и гармонично смотрелись на красной дорожке. Певица надела платье с блестками, рюшами, шлейфом и без бретелек, которое прекрасно подчеркивало ее фигуру.
Звезда "Ханны Монтаны" дополнила свой образ блестящим ожерельем, серьгами и кольцами. Она сделала макияж с акцентом и глазах и накрутила волосы.
Макс Морандо появился на красной дорожке в классическом черном костюме, белой рубашке и туфлях.
Отметим, что знаменитости подтвердили свои отношения в апреле 2022 года, однако слухи о том, что они вместе ходили еще с января. В интервью British Vogue Сайрус рассказывала, что им устроили свидание вслепую.
Ну, для меня это было свидание вслепую, а для него – не совсем. Я подумала: "Худшее, что может произойти, это то, что я уйду",
– говорила певица.
Предыдущие отношения Майли Сайрус
В 2007 году Майли Сайрус встречалась с участником группы Jonas Brothers Ником Джонасом.
Также она состояла в отношениях с моделью Джастином Гастоном и актером Картером Дженкинсом.
В июне 2012 года певица объявила о помолвке со звездой "Голодных игр" Лиамом Хемсвортом. Перед тем они встречались три года. В сентябре 2013 года влюбленные разошлись.
Позже Майли и Лиам возобновили свои отношения. В декабре 2018 года они поженились, однако впоследствии развелись.