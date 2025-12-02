Майлі Сайрус підігріла чутки про заручини з молодшим на 6 років бойфрендом
- Майлі Сайрус відвідала прем'єру фільму в Лос-Анджелесі з музикантом Максом Морандо, демонструючи каблучку з діамантом, що викликало чутки про заручини.
- Пара підтвердила свої стосунки у квітні 2022 року, але чутки, що вони зустрічаються, з'явилися ще в січні.
У понеділок, 1 грудня, американська співачка та акторка Майлі Сайрус відвідала прем'єру фільму "Аватар: Вогонь і попіл" у Лос-Анджелесі разом зі своїм коханим, музикантом Максом Морандо. На червоній доріжці знаменитість засвітила каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки, чим підігріла чутки про заручини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People. Як пише Deux Moi, зірка серіалу "Ханна Монтана" вперше показалася з обручкою в середині листопада.
Майлі Сайрус і Макс Морандо обрали для заходу чорні образи й гармонійно виглядали на червоній доріжці. Співачка одягла сукню з блискітками, рюшами, шлейфом та без бретельок, яка чудово підкреслювала її фігуру.
Зірка "Ханни Монтани" доповнила свій образ блискучим намистом, сережками та каблучками. Вона зробила макіяж з акцентом та очах та накрутила волосся.
Макс Морандо з'явився на червоній доріжці у класичному чорному костюмі, білій сорочці й туфлях.
Зазначимо, що знаменитості підтвердили свої стосунки у квітні 2022 року, однак чутки про те, що вони разом ходили ще з січня. В інтерв'ю British Vogue Сайрус розповідала, що їм влаштували побачення наосліп.
Ну, для мене це було побачення наосліп, а для нього – не зовсім. Я подумала: "Найгірше, що може статися, це те, що я піду",
– говорила співачка.
Попередні стосунки Майлі Сайрус
У 2007 році Майлі Сайрус зустрічалася з учасником гурту Jonas Brothers Ніком Джонасом.
Також вона перебувала у стосунках з моделлю Джастіном Гастоном і актором Картером Дженкінсом.
У червні 2012 року співачка оголосила про заручини з зіркою "Голодних ігор" Ліамом Гемсвортом. Перед тим вони зустрічалися три роки. У вересні 2013 року закохані розійшлися.
Пізніше Майлі та Ліам відновили свої стосунки. У грудні 2018 року вони одружилися, проте згодом розлучилися.