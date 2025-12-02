Майлі Сайрус підігріла чутки про заручини з молодшим на 6 років бойфрендом

У понеділок, 1 грудня, американська співачка та акторка Майлі Сайрус відвідала прем'єру фільму "Аватар: Вогонь і попіл" у Лос-Анджелесі разом зі своїм коханим, музикантом Максом Морандо. На червоній доріжці знаменитість засвітила каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки, чим підігріла чутки про заручини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на People. Як пише Deux Moi, зірка серіалу "Ханна Монтана" вперше показалася з обручкою в середині листопада.

Майлі Сайрус і Макс Морандо обрали для заходу чорні образи й гармонійно виглядали на червоній доріжці. Співачка одягла сукню з блискітками, рюшами, шлейфом та без бретельок, яка чудово підкреслювала її фігуру.

Зірка "Ханни Монтани" доповнила свій образ блискучим намистом, сережками та каблучками. Вона зробила макіяж з акцентом та очах та накрутила волосся.

Макс Морандо з'явився на червоній доріжці у класичному чорному костюмі, білій сорочці й туфлях.

Майлі Сайрус засвітила каблучку на безіменному пальці / Фото Getty Images

Зазначимо, що знаменитості підтвердили свої стосунки у квітні 2022 року, однак чутки про те, що вони разом ходили ще з січня. В інтерв'ю British Vogue Сайрус розповідала, що їм влаштували побачення наосліп.

Ну, для мене це було побачення наосліп, а для нього – не зовсім. Я подумала: "Найгірше, що може статися, це те, що я піду",

– говорила співачка.

