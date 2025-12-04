Укр Рус
4 декабря, 19:59
2

Майли Сайрус во второй раз выходит замуж: ее жених на шесть лет младше

София Хомишин
Основні тези
  • Майли Сайрус обручилась с Максом Морандо, барабанщиком группы Liily.
  • Макс сделал предложение во время поездки в Азию, что стало неожиданностью для Майли.

Певица Майли Сайрус подтвердила слухи о замужестве. Она обручилась с 27-летним барабанщиком группы Liily Максом Морандо.

Знаменитость впервые рассказала о том, как любимый ей сделал предложение. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Good Morning America.

Макс сделал предложение Майли во время их поездки в Азию. Певица призналась, что для нее это было полной неожиданностью.

Меня нелегко удивить, потому что я люблю контролировать каждую ситуацию, но я была очень удивлена,
– поделилась Майли Сайрус.

Интервью с Майли Сайрус: смотрите видео онлайн

Всего несколько дней назад на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" Майли Сайрус появилась на красной дорожке с кольцом на безымянном пальце левой руки. Впервые она его надела в середине ноября этого года, как пишет Deux Moi.

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Макса Морандо?

  • Музыканты встречаются уже 4 года.
  • Впервые они познакомились на свидании вслепую, которое им устроили друзья.
  • По словам певицы, в отношениях с Морандо она очень изменилась.
  • До этого Майли Сайрус состояла в браке с актером Лиамом Гемсфортом. Они встречались около 10 лет, но несколько раз расходились. Окончательно пара развелась в 2019 году.