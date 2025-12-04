Майли Сайрус во второй раз выходит замуж: ее жених на шесть лет младше
- Майли Сайрус обручилась с Максом Морандо, барабанщиком группы Liily.
- Макс сделал предложение во время поездки в Азию, что стало неожиданностью для Майли.
Певица Майли Сайрус подтвердила слухи о замужестве. Она обручилась с 27-летним барабанщиком группы Liily Максом Морандо.
Знаменитость впервые рассказала о том, как любимый ей сделал предложение. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Good Morning America.
Интересно Кто такая Ирина Пикалова, которая получила долю в новой компании "Квартала 95" и является кумой Зеленских
Макс сделал предложение Майли во время их поездки в Азию. Певица призналась, что для нее это было полной неожиданностью.
Меня нелегко удивить, потому что я люблю контролировать каждую ситуацию, но я была очень удивлена,
– поделилась Майли Сайрус.
Интервью с Майли Сайрус: смотрите видео онлайн
Всего несколько дней назад на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" Майли Сайрус появилась на красной дорожке с кольцом на безымянном пальце левой руки. Впервые она его надела в середине ноября этого года, как пишет Deux Moi.
Что известно об отношениях Майли Сайрус и Макса Морандо?
- Музыканты встречаются уже 4 года.
- Впервые они познакомились на свидании вслепую, которое им устроили друзья.
- По словам певицы, в отношениях с Морандо она очень изменилась.
- До этого Майли Сайрус состояла в браке с актером Лиамом Гемсфортом. Они встречались около 10 лет, но несколько раз расходились. Окончательно пара развелась в 2019 году.