Майли Сайрус во второй раз выходит замуж: ее жених на шесть лет младше

Певица Майли Сайрус подтвердила слухи о замужестве. Она обручилась с 27-летним барабанщиком группы Liily Максом Морандо.

Знаменитость впервые рассказала о том, как любимый ей сделал предложение. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Good Morning America.

Макс сделал предложение Майли во время их поездки в Азию. Певица призналась, что для нее это было полной неожиданностью.

Меня нелегко удивить, потому что я люблю контролировать каждую ситуацию, но я была очень удивлена,

– поделилась Майли Сайрус.

Интервью с Майли Сайрус: смотрите видео онлайн

Всего несколько дней назад на премьере фильма "Аватар: Огонь и пепел" Майли Сайрус появилась на красной дорожке с кольцом на безымянном пальце левой руки. Впервые она его надела в середине ноября этого года, как пишет Deux Moi.

Что известно об отношениях Майли Сайрус и Макса Морандо?