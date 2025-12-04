Майлі Сайрус вдруге виходить заміж: її наречений на шість років молодший
- Майлі Сайрус заручилася з Максом Морандо, барабанщиком гурту Liily.
- Макс зробив пропозицію під час поїздки до Азії, що стало несподіванкою для Майлі.
Співачка Майлі Сайрус підтвердила чутки про заміжжя. Вона заручилася з 27-річним барабанщиком гурту Liily Максом Морандо.
Знаменитість вперше розповіла про те, як коханий їй освідчився. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Good Morning America.
Макс зробив пропозицію Майлі під час їхньої поїздки до Азії. Співачка зізналася, що для неї це було повною несподіванкою.
Мене нелегко здивувати, бо я люблю контролювати кожну ситуацію, але я була дуже здивована,
– поділилася Майлі Сайрус.
Інтерв'ю з Майлі Сайрус: дивіться відео онлайн
Лише декілька днів тому на прем'єрі фільму "Аватар: Вогонь і попіл" Майлі Сайрус з'явилася на червоній доріжці з каблучкою на безіменному пальці лівої руки. Вперше вона її одягнула в середині листопада цього року, як пише Deux Moi.
Що відомо про стосунки Майлі Сайрус та Макса Морандо?
- Музиканти зустрічаються вже 4 роки.
- Вперше вони познайомились на побаченні наосліп, яке їм влаштували друзі.
- За словами співачки, у стосунках з Морандо вона дуже змінилася.
- До цього Майлі Сайрус перебувала у шлюбі з актором Ліамом Гемсфортом. Вони зустрічалися близько 10 років, та декілька разів розходилися остаточно пара розлучилася у 2019 році.