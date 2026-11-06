"Это взвешенное решение": Макс Барских и Алан Бадоев объявили о завершении 18-летнего сотрудничества

Певец Макс Барских и режиссер Алан Бадоев официально объявили о завершении своего 18-летнего творческого сотрудничества.

О распаде легендарного тандема звезды сообщили во время восьмого прайм-тайма шоу "Фабрика звезд", а точкой станет их совместный киевский концерт 8 декабря, передает 24 Канал.

История звездного дуэта символически завершается там, где и началась 18 лет назад. За это время артисты создали десятки культовых видеоработ и масштабных концертных программ, которые сформировали современную украинскую поп-музыку.

Клипмейкер откровенно признался, что стремится научить молодое поколение прощаться искренне и без обид.

Сегодня я хочу научить наших конкурсантов еще одному важному навыку – искренне, с любовью говорить "спасибо" и "до свидания". Так сложилось, что именно в этом году, спустя 18 лет, мы с Максом завершаем наше сотрудничество. Это взвешенное решение, к которому мы шли довольно долго. Этот год стал для нас особенным, и сегодня я хочу сказать молодым артистам: помните, что даже прощаться можно с любовью и благодарностью,

– тронул своей речью Алан Бадоев.

Сам исполнитель тепло поблагодарил наставника за колоссальный опыт и объявил о длительной паузе в карьере.

Когда я сомневался в себе, ты всегда находил слова, которые вдохновляли меня, давали силу и веру двигаться дальше. Быть твоим артистом – это настоящая школа, целый университет, который мне посчастливилось пройти. Сейчас я чувствую, что мне нужна небольшая творческая пауза. Хочу посвятить время себе, отдохнуть и восстановить силы. Думаю, эта пауза продлится не менее года,

– поделился Макс Барских.

Финальным аккордом 18-летнего партнерства станет большой сольный концерт артиста под названием "Сегодня имеет смысл". Концерт состоится 8 декабря в киевском Дворце "Украина" и станет последней совместной постановкой тандема.

К слову, "Макс Барских" – это лишь сценический псевдоним артиста, на самом деле его зовут Николай Бортник. Ранее мы рассказывали, как на самом деле зовут Макса Барских и других известных украинских звезд.