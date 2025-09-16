Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил телеведущего, актера и военнослужащего Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени. Награду вручили его дочери Марии.

Момент, когда девушка со слезами на глазах получает награду погибшего отца, растрогал сеть. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт my.presedent.

Так, в тикток появился фрагмент церемонии, где Мария выходит к Зеленскому во время награждения по случаю Дня украинского кино, которое отмечают 13 сентября. Президент вспоминает Максима, а девушка благодарит его и не может сдержать слез, когда ей вручили орден "За заслуги" III степени, что посмертно присвоили Нелипе.

Что известно о гибели Максима Нелипы?