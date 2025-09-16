"Трудно смотреть без слез": дочь Максима Нелипы получила посмертную награду отца
- Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени, который вручили его дочери Марии.
- Максим Нелипа, военнослужащий и телеведущий, погиб 12 мая во время службы в Вооруженных силах Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил телеведущего, актера и военнослужащего Максима Нелипу орденом "За заслуги" III степени. Награду вручили его дочери Марии.
Момент, когда девушка со слезами на глазах получает награду погибшего отца, растрогал сеть. Сообщает Show 24 со ссылкой на тик-ток аккаунт my.presedent.
Вас также может заинтересовать Старший сын Василия Зинкевича рассекретил, где служит и какую должность имеет в ВСУ
Так, в тикток появился фрагмент церемонии, где Мария выходит к Зеленскому во время награждения по случаю Дня украинского кино, которое отмечают 13 сентября. Президент вспоминает Максима, а девушка благодарит его и не может сдержать слез, когда ей вручили орден "За заслуги" III степени, что посмертно присвоили Нелипе.
Что известно о гибели Максима Нелипы?
- С начала полномасштабного вторжения России телеведущий присоединился к территориальной обороне.
- Позже он продолжил службу уже в составе Вооруженных сил Украины. Максим выполнял боевые задачи в 14-м отдельном полку беспилотных авиационных комплексов, что входит в Силы беспилотных систем ВСУ.
- Нелипа погиб 12 мая. Обстоятельства его смерти выясняются, проводится официальное расследование.
- Незадолго до гибели военного назначили командиром роты. Брат Максима, Андрей, рассказывал, что он эффективно использовал беспилотники, создавая "зажигательные" фаершоу для российских оккупантов.