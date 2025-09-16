Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив телеведучого, актора та військовослужбовця Максима Неліпу орденом "За заслуги" III ступеня. Відзнаку вручили його доньці Марії.

Момент, коли дівчина зі сльозами на очах отримує нагороду загиблого батька, розчулив мережу. Повідомляє Show 24 з посиланням на тік-ток акаунт my.presedent.

Вас також може зацікавити Старший син Василя Зінкевича розсекретив, де служить і яку посаду має у ЗСУ

Так, у тікток з'явився фрагмент церемонії, де Марія виходить до Зеленського під час нагородження з нагоди Дня українського кіно, яке відзначають 13 вересня. Президент згадує Максима, а дівчина дякує йому та не може стримати сліз, коли їй вручили орден "За заслуги" III ступеня, що посмертно присвоїли Неліпі.

Що відомо про загибель Максима Неліпи?