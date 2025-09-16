"Важко дивитися без сліз": донька Максима Неліпи отримала посмертну нагороду батька
- Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Максима Неліпу орденом "За заслуги" III ступеня, який вручили його доньці Марії.
- Максим Неліпа, військовослужбовець і телеведучий, загинув 12 травня під час служби у Збройних силах України.
Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив телеведучого, актора та військовослужбовця Максима Неліпу орденом "За заслуги" III ступеня. Відзнаку вручили його доньці Марії.
Момент, коли дівчина зі сльозами на очах отримує нагороду загиблого батька, розчулив мережу.
Так, у тікток з'явився фрагмент церемонії, де Марія виходить до Зеленського під час нагородження з нагоди Дня українського кіно, яке відзначають 13 вересня. Президент згадує Максима, а дівчина дякує йому та не може стримати сліз, коли їй вручили орден "За заслуги" III ступеня, що посмертно присвоїли Неліпі.
Що відомо про загибель Максима Неліпи?
- З початку повномасштабного вторгнення Росії телеведучий приєднався до територіальної оборони.
- Пізніше він продовжив службу вже у складі Збройних сил України. Максим виконував бойові завдання у 14-му окремому полку безпілотних авіаційних комплексів, що входить до Сил безпілотних систем ЗСУ.
- Неліпа загинув 12 травня. Обставини його смерті з'ясовуються, проводиться офіційне розслідування.
- Незадовго до загибелі військового призначили командиром роти. Брат Максима, Андрій, розповідав, що він ефективно використовував безпілотники, створюючи "запальні" фаєршоу для російських окупантів.