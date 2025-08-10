На днях украинского актера Константина Темляка, известного по фильму "Безумцы" и сериалу "И будут люди", обвинили в домашнем насилии и развращении несовершеннолетних. Многие звезды публично осудили такие поступки, однако актриса и телеведущая Даша Малахова поддержала своего коллегу.

Она распространила эмоциональный пост, где объяснила свое мнение. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Даши Малаховой.

Актриса написала, что решительно осуждает любую агрессию, домашнее насилие и сексуальные действия в отношении несовершеннолетних, но не считает, что можно однозначно называть Темляка "абьюзером" – человеком, который систематически совершает насилие над другими. По словам Малаховой, она знает актера много лет как эмоционального, но не агрессивного человека, который работал над собой, занимался терапией и медитациями.

Костя всегда был эмоциональным, и сколько я его знаю – он это осознавал и учился контролировать. Он был очень заинтересован в развитии. Для меня Костя – человек с актерской чувствительностью, который иногда реагирует импульсивно. Его эмоциями и действиями легко манипулировать, и над этим он работал годами. Но это не равно определению "абьюзер",

– подчеркнула Даша Малахова.

Она также заявила, что ситуация с Константином Темляком напоминает культуру отмены – когда человека массово осуждают в соцсетях и "исключают" из общественной жизни еще до решения суда. По мнению актрисы, настоящая ответственность должна основываться на полных данных и пропорциональной реакции, а не на массовом возмущении.

Ответственность, построена на однобоких переписках, где другая сторона удаляет свою часть, не может быть основанием для выводов, а тем более – для осуждения... Ни одно сообщение в соцсетях не является приговором. Приговор выносит суд. Все остальные "приговоры" это личная интерпретация фактов,

– отметила Малахова.

Что известно о скандале с Константином Темляком?

8 августа бывшая девушка актера, Анастасия Соловьева, опубликовала пост, в котором обвинила его в токсичном поведении: физическом насилии, психологическом давлении, унижениях, контроле и манипуляциях.

Темляк публично признал свою вину, попросил прощения и заявил, что готов нести ответственность и перед законом, и перед людьми. Он также признался, что подобное поведение случалось у него и раньше.

Впоследствии появились новые обвинения: в 2023 году актер общался с 15-летней девушкой и присылал ей интимные фото и непристойные сообщения.

