Сегодня, 17 августа, украинскому музыканту Скрябину могло бы исполниться 57 лет. К сожалению, почти 11 лет назад жизнь артиста оборвалась в трагическом ДТП, однако его творчество продолжает жить до сих пор.

И хотя мы все знаем популярные треки: "Старі фотографії", "Мам", "Люди, як кораблі" и т.д., стоит вспомнить и те песни, которые хоть не вышли на ступеньку популярности, однако также имеют свое место в творческом наследии, пишет Show24.

Малоизвестные песни Скрябина: что о них известно?

Скрябин – "Ох, не однаково мені"

В свое время группа использовала стихотворение Тараса Шевченко "Мені однаково, чи буду". Когда-то Андрей говорил, что команда решила сделать некий эксперимент, ориентируясь на творчество украинского гения.

Знакомство с творчеством Шевченко посредством современной музыки может многих равнодушных побудить по-новому взглянуть на Тараса Шевченко, его творчество и поэзию вообще,

– говорил Кузьма Скрябин.

"Скрябин" – "Ох, не однаково мені": слушайте песню онлайн

Скрябин – "Я не тримаю зла"

Трек вошел в альбом "Моя эволюция" (2009 год). Авторство принадлежит Андрею Кузьменко. Песня раскрывает тему важности отпускать обиды и жить дальше без бремени прошлого.

Скрябин – "Я не тримаю зла": смотрите видео онлайн

Скрябин – "Най буде дощ"

Эта композиция вошла в альбом "Язык рыб", который впервые был записан в 1992 году. Этот альбом отличился сочетанием постпанка, синти-попа и элементов хип-хопа. Такое звучание стало характерной чертой группы в начале творческого пути. Песня "Най буде дощ" также вошла в переизданное издание в 1997 году.

Скрябин – "Най буде дощ": слушайте песню онлайн

Скрябин – "Ми як машини"

Трек входит в альбом "Хробак". До сих пор многие считают, что этот период творчества группы был исключительным, оригинальным и не таким, как у других.

Скрябин – "Ми як машини": смотрите видео онлайн

Скрябин – "Сонце замість шапки"

Не удивительно, что эта песня входит в список малоизвестных. Все потому, что участники группы создали ее с помощью архивных демозаписей голоса Андрея Кузьменко. В 2019 году она впервые была продемонстрирована публике на концерте в Киеве.

Скрябин – "Сонце замість шапки": смотрите видео онлайн

