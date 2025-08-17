Слышали не все: в день рождения Андрея Кузьменко вспоминаем его малоизвестные песни
- Андрею Кузьменко, известному как Скрябин, могло бы исполниться 57 лет, однако его жизнь трагически оборвалась в ДТП.
- Статья упоминает некоторые малоизвестные песни Скрябина, такие как "Ох, не однаково мені", "Я не тримаю зла", "Най буде дощ", "Ми як машинм" и "Сонце замість шапки".
- Песни охватывают разные периоды творчества Скрябина, включая использование стихов Тараса Шевченко, темы отпускания обид и стилистические эксперименты с постпанком, синти-попом и хип-хопом.
Сегодня, 17 августа, украинскому музыканту Скрябину могло бы исполниться 57 лет. К сожалению, почти 11 лет назад жизнь артиста оборвалась в трагическом ДТП, однако его творчество продолжает жить до сих пор.
И хотя мы все знаем популярные треки: "Старі фотографії", "Мам", "Люди, як кораблі" и т.д., стоит вспомнить и те песни, которые хоть не вышли на ступеньку популярности, однако также имеют свое место в творческом наследии, пишет Show24.
Малоизвестные песни Скрябина: что о них известно?
Скрябин – "Ох, не однаково мені"
В свое время группа использовала стихотворение Тараса Шевченко "Мені однаково, чи буду". Когда-то Андрей говорил, что команда решила сделать некий эксперимент, ориентируясь на творчество украинского гения.
Знакомство с творчеством Шевченко посредством современной музыки может многих равнодушных побудить по-новому взглянуть на Тараса Шевченко, его творчество и поэзию вообще,
– говорил Кузьма Скрябин.
"Скрябин" – "Ох, не однаково мені": слушайте песню онлайн
Скрябин – "Я не тримаю зла"
Трек вошел в альбом "Моя эволюция" (2009 год). Авторство принадлежит Андрею Кузьменко. Песня раскрывает тему важности отпускать обиды и жить дальше без бремени прошлого.
Скрябин – "Я не тримаю зла": смотрите видео онлайн
Скрябин – "Най буде дощ"
Эта композиция вошла в альбом "Язык рыб", который впервые был записан в 1992 году. Этот альбом отличился сочетанием постпанка, синти-попа и элементов хип-хопа. Такое звучание стало характерной чертой группы в начале творческого пути. Песня "Най буде дощ" также вошла в переизданное издание в 1997 году.
Скрябин – "Най буде дощ": слушайте песню онлайн
Скрябин – "Ми як машини"
Трек входит в альбом "Хробак". До сих пор многие считают, что этот период творчества группы был исключительным, оригинальным и не таким, как у других.
Скрябин – "Ми як машини": смотрите видео онлайн
Скрябин – "Сонце замість шапки"
Не удивительно, что эта песня входит в список малоизвестных. Все потому, что участники группы создали ее с помощью архивных демозаписей голоса Андрея Кузьменко. В 2019 году она впервые была продемонстрирована публике на концерте в Киеве.
Скрябин – "Сонце замість шапки": смотрите видео онлайн
