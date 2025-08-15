Родом чемпионка из Донецка. Сегодня, 15 августа, она отмечает 47-й день рождения. С 5 лет занималась спортивной гимнастикой, что стало для нее судьбоносным решением. Что известно о карьере спортсменки, общается ли она с предательницей Ани Лорак и где и как живет сейчас, читайте в материале Show24.

Главные спортивные достижения и травма

В 1993 году Подкопаева стала чемпионкой Украины и приняла участие в чемпионате мира. В 18 лет спортсменка достигла настоящего признания. Она была участницей Олимпийских игр 1996 года, где получила три медали в Атланте. Две золотые – в вольных упражнениях и в абсолютном зачете и серебряную – на бревне.

Интересный факт, что тогда она выполнила элемент, над которым работала 7 лет и который вошел в историю гимнастики с ее именем.

К сожалению, это были последние Олимпийские игры для гимнастки. Во время одной из тренировок Лилия упала с бревна и сломала два ребра. Эта травма не позволила девушке вернуться в большой спорт.

Но несмотря на такую неприятность спортсменка не поставила на себе крест. Она продолжила заниматься спортом, чтобы держать себя в форме. Более того, в Штатах даже открыла собственный бизнес – выпустила линейку спортивной одежды.

Немало лет Подкопаева появлялась в развлекательных шоу на украинском телевидении. Спортсменка даже приняла участие в "Танцах со звездами", где ее партнером по паркету стал Сергей Костецкий.

Что известно о личной жизни Подкопаевой?

Первым мужем гимнастки в 2004 году стал украинский бизнесмен Тимофей Нагорный. В силу определенных обстоятельств звезда не могла забеременеть, поэтому супруги решили усыновить мальчика, по имени Вадим. Судьба сложилась так, что когда проходила процедура усыновления, то Лилия узнала, что беременна. От усыновления пара не отказалась, а в конце 2006 года у супругов родилась дочь Каролина.

Лилия Подкопаева с первым мужем / Фото из соцсетей

Крестной матерью девочки стала изменщица Ани Лорак, которая на тот момент была лучшей подругой спортсменки. Сегодня они не общаются.

"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя в отношении Родины – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень обидно, что она сделала именно такой выбор", – высказывалась Подкопаева.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки

Наша редакция писала о том, как сегодня живет Ани Лорак, которая не просто предала Украину, но и стала гражданкой России.

Через некоторое время супруги развелись. Гимнастка решила не раскрывать всех деталей, однако Нагорный говорил, что публичность негативно повлияла на его жену, и она стала равнодушной к чувствам когда-то близкого человека. К слову, в 2018 году бизнесмену инкриминировали госизмену. Он рассказывал, что должен был создать политическую партию для продвижения интересов России на территории Украины.

Вторым мужем звезды стал еще один бизнесмен Виктор Костырко. Однако и этот союз не оказался долговременным.

В 2019 году Подкопаева таки встретила настоящую любовь. Ее сердце покорил Игорь Дубинский, который более 20 лет проживает в Атланте. Спортсменка решилась на переезд в США, где родила дочь Эвелину.

Лилия Подкопаева с новым мужем и младшей дочерью / Скриншот из инстаграма

Известно, что в прошлом году сын гимнастки окончил школу и планировал поступать в американский вуз. Парень с сестрой Каролиной также помогали гуманитарной помощью украинцам, которые пострадали от войны.

Лилия Подкопаева с сыном Вадимом / Фото из инстаграма спортсменки

Где она сейчас и чем занимается?

Когда Россия начала полномасштабную войну, то гимнастка с того момента активно поддерживает Украину. Звезда время от времени приезжает на Родину. В 2022 году она признавалась, что учит украинский язык, ведь "хочет хорошо разговаривать".

Также говорила, что чувствует себя не слишком комфортно от того, что проживает в США, и не может разделить общей боли от трагедии с украинцами, которую вызвала Россия.