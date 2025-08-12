С тех пор Ани Лорак начали признавать "открытием года", а судьи высоко оценивали талант девушки. Такой прорыв стал не только выдающимся в ее карьере, но и изрядно повлиял на личную жизнь. Как когда-то украинская певица заняла пророссийскую позицию и какие "скелеты" прячет в своем шкафу, читайте в материале Show 24.

Путь к славе

Когда Каролине было 13 лет, ее на сцене заметил продюсер Юрий Фалеса, который через некоторое время подписал с певицей контракт на 10 лет. Сама исполнительница впоследствии признавалась, что именно он научил ее "есть ножом и вилкой".

Ани Лорак и Юрий Фалеса / Фото издания dialog.ua

Со времени подписания контракта Лорак начала выпускать альбомы и снимать клипы в Америке. В 1999 году она стала заслуженной артисткой Украины и тогда же познакомилась с российским композитором Игорем Крутым. Сотрудничество принесло свои плоды, поэтому весной 2000 года публике презентовали трек "Зеркала". Певица и композитор подписали контракт, но впоследствии оказалось, что отношения между ними не складываются.

С каждым годом когда-то украинская певица, а сегодня – предательница, забирала в свои руки лучшие награды, получала признание, но в 2006 году разорвала контракт с Фалесой, а новым продюсером стал Константин Меладзе, который сегодня отмалчивается о войне в Украине.

В 2005 году Лорак хотела поехать на Евровидение от Украины, однако по результатам конкурса поехала группа "Гринджолы". В 2008 году она таки представила нашу страну в Белграде с песней "Shady Lady", которую написал Филипп Киркоров и греческий композитор Дмитрис Контопулос.

Ani Lorak – Shady Lady – Ukraine – Grand Final (Eurovision 2008): смотрите видео онлайн

Тогда исполнительнице удалось занять второе место, и после этого Виктор Ющенко предоставил Ани Лорак и Филиппу Киркорову звание народных артистов Украины.

Певица-предательница не только работала в украинском шоубизе, но и активно развлекала россиян. В 2014 году она сидела в тренерском кресле проекта "Голос страны", но никоим образом не осудила российскую агрессию, которая в то время открыто посягнула на наши земли.

Личная жизнь

Несмотря на то, что Юрий Фалеса был продюсером Лорак, это не помешало им завести романтические отношения. Мужчина ушел от своей жены ради молодой певицы, за которую он был старше на 18 лет. Вместе пара пробыла 13 лет, 10 из которых прожила под общей крышей.

Юрий рассказывал, что ему до сих пор неприятно вспоминать о том, как впоследствии сложились их отношения.

Я думаю, что научил ее всему. И как вести себя с мужчинами, и как с генералами, и с президентами, и с бизнесменами. Каждый мужчина хотел бы такую женщину,

– рассказывал Фалеса о Лорак.

Ани Лорак и Юрий Фалеса / Фото издания kulpravda.com

В свое время Лорак и Фалеса дружили семьями с семьей Сергея Реброва. Впоследствии между Сергеем и Каролиной возникли чувства, и она ушла от своего избранника, потому что закрутила роман с украинским футболистом, который на тот момент был женат и воспитывал сына.

По слухам, Ребров не хотел разводиться с женой, поэтому предложил певице остаться любовницей, но она якобы отказалась. Фалеса до сих пор больно вспоминает этот эпизод биографии и не может простить экс-возлюбленной такого поступка.

На отдыхе в Анталии исполнительница познакомилась с Муратом, за которого в 2009 году вышла замуж.

Ани Лорак вышла замуж / Фото из открытых источников

В 2011 году Лорак родила дочь Софию. Сначала были слухи, что Мурат, вероятно, изменил жене со светской львицей. Позже стало известно о том, что они разводятся.

Ани Лорак с дочерью Софией / Фото из инстаграма певицы

Отметим, что в 2023 году Мурат женился на визажистке Лилией, а свадьбу отгуляли в одном из загородных ресторанов Киева.

Мурат Налчаджиоглу женился / Фото из его инстаграм-сторис

А уже через год бизнесмен сообщил, что с Лилией они расстались.

Сама же Лорак тайно вышла замуж за "духовного наставника" Исаака Вижрака.

Ани Лорак с новым избранником / Фото из инстаграма певицы

Ани Лорак и гражданская позиция

После 2014 года Лорак перебралась в страну-агрессора, а в Украину приезжала с концертами. Параллельно активисты срывали выступления Лорак в украинских городах, ведь она поддержала путинский режим и бесстыдно приезжала сюда зарабатывать деньги.

В октябре 2022 года СНБО ввел санкции против украинских артисток-предательниц, среди которых фигурировало имя Ани Лорак. Стоит отметить, что певица проигнорировала полномасштабную войну, которую начала Россия, а время от времени цинично вспоминает о мире.

В интервью пропагандистскому каналу НТВ российская звезда подтвердила, что финансирует похищение украинских детей. Певица рассказала, что направит часть своих доходов от выступления в Москве в организацию, которая занимается опекой "сирот-беженцев" из Запорожской области и Донбасса. Предательница пожертвует деньги российскому фонду "Счастливое детство.ru". Она объяснила, что эта организация предлагает поддержку детям, пострадавшим от "этой ситуации", вероятно, имея в виду войну, начатую Россией.

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский подписал указ, введя в действие решение СНБО о лишении предателей государственных наград. Певиц Лорак и Повалий, в частности, лишились звания заслуженных артисток Украины.

Таисия Повалий и Ани Лорак / Коллаж Show 24

В июне 2025 года стало известно, что Ани Лорак получила российский паспорт.

Также напомним, что Лорак является кумой украинской спортсменки Лилии Подкопаевой. Более того, женщины долгое время были лучшими подругами. По словам гимнастки, сегодня они не общаются, ведь певица выбрала сторону страны-агрессора.

Ани Лорак и Лилия Подкопаева / Фото из инстаграма спортсменки

"Потеря близкого человека, подруги – это определенного рода трагедия. Но самой большой трагедией считаю то, как украинка Каролина Куек повела себя относительно Родины – к стране, где она родилась и росла. Сейчас она нашла для себя новую родину и новый круг общения. После полномасштабного вторжения России в Украину наше общение прекратилось, и мне очень обидно, что она сделала именно такой выбор", – высказалась Подкопаева.

Где сейчас и чем занимается Ани Лорак?

В жизни предательницы все осталось без изменений – она продолжает выступать для россиян, замалчивает тему войны и хвастается роскошной жизнью и поездками за границу со своим избранником.

Тур Ани Лорак по России / Скриншот по инстаграма певицы

Сегодня и на будущее дорога Лорак в Украину закрыта. Украинцы не простят ей предательской позиции и того, что она продолжала спонсировать Россию, которая ежедневно убивает невинных людей на нашей территории.