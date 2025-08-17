Сьогодні, 17 серпня, українському музиканту Скрябіну могло б виповнитись 57 років. На жаль, майже 11 років тому життя артиста обірвалось у трагічній ДТП, однак його творчість продовжує жити досі.

І хоч ми усі знаємо популярні треки: "Старі фотографії", "Мам", "Люди, як кораблі" тощо, варто пригадати й ті пісні, які хоч не вийшли на сходинку популярності, однак також мають своє місце у творчій спадщині, пише Show24.

Маловідомі пісні Скрябіна: що про них відомо?

Скрябін – "Ох, не однаково мені"

Свого часу гурт використав вірш Тараса Шевченка "Мені однаково, чи буду". Колись Андрій казав, що команда вирішила зробити такий собі експеримент, орієнтуючись на творчість українського генія.

Знайомство з Шевченковою творчістю за посередництва сучасної музики може багатьох байдужих спонукати по-новому глянути на Тараса Шевченка, його творчість та й поезію взагалі,

– казав Кузьма Скрябін.

"Скрябін" – "Ох, не однаково мені": слухайте пісню онлайн

Скрябін – "Я не тримаю зла"

Трек увійшов до альбому "Моя еволюція" (2009 рік). Авторство належить Андрію Кузьменкові. Пісня розкриває тему важливості відпускати образи та жити далі без тягаря минулого.

Скрябін – "Я не тримаю зла": дивіться відео онлайн

Скрябін – "Най буде дощ"

Ця композиція увійшла до альбому "Мова риб", який вперше був записаний у 1992 році. Цей альбом відзначився поєднанням постпанку, синті-попу й елементів хіп-хопу. Таке звучання стало характерною рисою гурту на початку творчого шляху. Пісня "Най буде дощ" також увійшла до перевиданого видання у 1997 році.

Скрябін – "Най буде дощ": слухайте пісню онлайн

Скрябін – "Ми як машини"

Трек входить до альбому "Хробак". Досі багато хто вважає, що цей період творчості гурту був винятковим, оригінальним і не таким, як в інших.

Скрябін – "Ми як машини": дивіться відео онлайн

Скрябін – "Сонце замість шапки"

Не дивно, що ця пісня входить до списку маловідомих. Усе через те, що учасники гурту створили її за допомогою архівних демозаписів голосу Андрія Кузьменка. У 2019 році її вперше було продемонстровано публіці на концерті у Києві.

Скрябін – "Сонце замість шапки": дивіться відео онлайн



