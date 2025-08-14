Україномовна версія треку називається "Покохай мене таку". На офіційному ютуб-каналі Могилевської також вийшов кліп, пише Show 24.

У пісні "Покохай мене таку" Наталія Могилевська зберегла оригінальне інструментальне аранжування, яке впізнає кожен.

20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття – коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше,

– поділилась співачка.

Наталія Могилевська – "Покохай мене таку": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Боже, як гарно. Дякую за українську. Все буде Україна".

"Пісня, яку люблю з дитинства, тепер ще й рідною мовою! Дякую, Наталочко, неймовірна насолода!"

"Дуже радий. Цей варіант звучить м'якше і душевніше, ніж та стара версія".

"Цей хіт українською звучить дуже класно. Таке відчуття, що він завжди був українською".

"Неймовірно красиво. Нова версія пісні вже знайшла своє місце у серці".

