Україномовна версія треку називається "Покохай мене таку". На офіційному ютуб-каналі Могилевської також вийшов кліп, пише Show 24.
У пісні "Покохай мене таку" Наталія Могилевська зберегла оригінальне інструментальне аранжування, яке впізнає кожен.
20 років співаю цю пісню, а любити себе так і не навчилася. Ця пісня про те, що справжнє кохання починається з прийняття – коли тебе люблять не за щось, а просто так, якою ти є. І сьогодні ці слова відчуваються ще глибше,
– поділилась співачка.
Наталія Могилевська – "Покохай мене таку": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Боже, як гарно. Дякую за українську. Все буде Україна".
- "Пісня, яку люблю з дитинства, тепер ще й рідною мовою! Дякую, Наталочко, неймовірна насолода!"
- "Дуже радий. Цей варіант звучить м'якше і душевніше, ніж та стара версія".
- "Цей хіт українською звучить дуже класно. Таке відчуття, що він завжди був українською".
- "Неймовірно красиво. Нова версія пісні вже знайшла своє місце у серці".
