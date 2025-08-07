В семье Брэда Питта случилось большое горе – умерла мама актера, Джейн Этта Питт. Ей было 84 года.

Известно, что для Брэда это стало большим потрясением. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание People.

В западных СМИ пишут, что Джейн Этта Питт умерла всего за несколько дней до своего дня рождения, которое должно было быть 13 августа. Причину смерти семья решила не разглашать, однако трагическую весть о потере уже подтвердила племянница Брэда Питта, дочь его младшего брата.

Те, кто знал бабушку, знали: у нее было огромное сердце. Она искренне заботилась обо всех и обо всем – безо всяких условий. Она успевала за всеми четырнадцатью внуками – без единой паузы. Ее любовь не имела границ, и каждый, кто ее встречал, это чувствовал. Она была воплощением чистейшей любви,

– написала Сидни, опубликовав архивные кадры с бабушкой.

Для справки! Джейн работала школьным психологом. Она вместе с мужем Уильямом, который имел собственную транспортную компанию, воспитала троих детей – Брэда, его младшего брата Дага и сестру Джули. Они жили в городе Спрингфилд, штат Миссури.

Что известно об отношениях Брэда Питта с мамой?