Напередодні свого дня народження: померла мама Бреда Пітта
- Померла мати Бреда Пітта, Джейн Етта Пітт, у віці 84 років, за кілька днів до свого дня народження.
- Джейн була шкільною психологинею, виховала трьох дітей.
- Бред Пітт завжди з теплотою згадував маму.
У родині Бреда Пітта сталося велике горе – померла мама актора, Джейн Етта Пітт. Їй було 84 роки.
Відомо, що для Бреда це стало великим потрясінням. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання People.
У західних ЗМІ пишуть, що Джейн Етта Пітт померла всього за кілька днів до свого дня народження, яке мало бути 13 серпня. Причину смерті родина вирішила не розголошувати, проте трагічну звістку про втрату вже підтвердила племінниця Бреда Пітта, донька його молодшого брата.
Ті, хто знав бабусю, знали: у неї було величезне серце. Вона щиро дбала про всіх і все – без жодних умов. Вона встигала за всіма чотирнадцятьма онуками – без жодної паузи. Її любов не мала меж, і кожен, хто її зустрічав, це відчував. Вона була втіленням найчистішої любові,
– написала Сідні, опублікувавши архівні кадри з бабусею.
Для довідки! Джейн працювала шкільною психологинею. Вона разом із чоловіком Вільямом, який мав власну транспортну компанію, виховала трьох дітей – Бреда, його молодшого брата Дага та сестру Джулі. Вони жили в місті Спрінгфілд, штат Міссурі.
Що відомо про стосунки Бреда Пітта з мамою?
- Актор завжди з теплотою згадував свою маму у різних інтерв'ю. Хоч Джейн рідко з'являлася на публіці, вона кілька разів супроводжувала сина на важливі події. Наприклад, була з ним на церемонії "Оскар" у 2012 році та на прем'єрі фільму "Нескорений" у 2014-му.
- У 2009 році Бред разом із братом і сестрою зробили щедру пожертву – 1 мільйон доларів на лікарню в рідному Міссурі. На ці кошти відкрили дитяче онкологічне відділення, яке назвали на честь Джейн Пітт. Це був перший заклад такого рівня в регіоні.