У родині Бреда Пітта сталося велике горе – померла мама актора, Джейн Етта Пітт. Їй було 84 роки.

Відомо, що для Бреда це стало великим потрясінням. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання People.

Вас також може зацікавити В обіймах бабусі: Леся Нікітюк показала зворушливе фото сина зі своєю мамою

У західних ЗМІ пишуть, що Джейн Етта Пітт померла всього за кілька днів до свого дня народження, яке мало бути 13 серпня. Причину смерті родина вирішила не розголошувати, проте трагічну звістку про втрату вже підтвердила племінниця Бреда Пітта, донька його молодшого брата.

Ті, хто знав бабусю, знали: у неї було величезне серце. Вона щиро дбала про всіх і все – без жодних умов. Вона встигала за всіма чотирнадцятьма онуками – без жодної паузи. Її любов не мала меж, і кожен, хто її зустрічав, це відчував. Вона була втіленням найчистішої любові,

– написала Сідні, опублікувавши архівні кадри з бабусею.

Для довідки! Джейн працювала шкільною психологинею. Вона разом із чоловіком Вільямом, який мав власну транспортну компанію, виховала трьох дітей – Бреда, його молодшого брата Дага та сестру Джулі. Вони жили в місті Спрінгфілд, штат Міссурі.

Що відомо про стосунки Бреда Пітта з мамою?