Ты не выдержишь, – Светлана Тарабарова откровенно рассказала, как мама предлагала ей сделать аборт

Украинская певица Светлана Тарабарова откровенно рассказала о непростом периоде своей жизни, когда ожидала третьего ребенка во время полномасштабной войны. Артистка призналась, что ее мать не поддерживала решение дочери рожать.

Она даже предлагала Светлане прервать беременность. Певица призналась, как тогда отреагировала на такие словами мамы и рассказала, какие у них сейчас отношения. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Падалко.

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По словам Тарабаровой, все три ее беременности были чрезвычайно сложными. Мать артистки, опираясь на собственный опыт, переживала, что здоровье дочери может серьезно пострадать.

Мама говорит: "Ты третью не выдержишь – у тебя все посыплется". Она предлагала прервать беременность. Но я даже не рассматривала такого варианта,

– рассказала звезда.

Светлана объяснила, что понимает опасения матери, ведь, по ее словам, сама во время беременности потеряла здоровье и до сих пор страдает от последствий. Несмотря на то, что сейчас дочери Полине уже два года, певица признается, что до сих пор полностью не восстановилась после родов.

В то же время она отмечает, что третья дочь стала спасением для ее семьи.

Интервью со Светланой Тарабаровой: смотрите видео онлайн

Известно, что после рождения Полины мама извинилась перед Светланой за свои слова и у бабушки с внучкой прекрасные взаимоотношения.

Мама очень много помогает с Полиной, третьей. У них какая-то химия: мама обожает Полину, а Полина – бабушку,

– подчеркнула исполнительница.

Что известно о детях Светланы Тарабаровой

Певица и ее муж, известный продюсер Алексей Бондарь, воспитывают троих детей: в 2018 году супруги впервые стали родителями сына Ивана.

В 2020 году в семье появилась дочь Мария

Весной 2023 года, уже во время полномасштабной войны, Светлана родила третьего ребенка – дочь Полину.

Заметим, недавно стало известно, что бывшие девушки Евгения Клопотенко прерывали беременность.