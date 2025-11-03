Уничтоженная морально и физически, – MamaRika откровенно заговорила о сложном периоде в жизни

Украинская певица MamaRika призналась, что переживает сейчас очень тяжелый период – ее тело и психика дали сбой. Она решила быть искренней с поклонниками и раскрыла подробности о своем кризисе.

В частности, назвала причину ухудшения самочувствия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу MamaRika.

Не пропустите У победителя "Шанса" Павла Табакова диагностировали рак

Исполнительница чувствует себя истощенной морально и физически, потому что не давала передышки себе последние годы.

Я буквально уничтожена морально и физически. Я тупо загнала себя. Не знаю как мы вообще с вами не й*бнулись за эти 4 года! Сегодня весь день реву и понимаю, я в минусе, и больше не могу это скрывать за маской работы, занятости, улыбки через слезы,

– сказала Анастасия.

MamaRika призналась, что семья – это единственное, что сейчас ее поддерживает, показав фото в объятиях мужа, которое сделал их 4-летний сын Давид.

MamaRika переживает сложный период в своей жизни / Скриншот из инстаграма

Напомним, весной прошлого года стало известно, что певица с мужем переживают серьезный кризис в отношениях. Проблемы в супружеской жизни начались еще со времен пандемии коронавируса, а полномасштабное вторжение России ухудшило отношения Анастасии и Сергея Середы. В интервью Маше Ефросининой, которое телеведущая опубликовала на собственном ютуб-канале, MamaRika отмечала, что они с партнером активно работают над отношениями, чтобы все наладилось.

О каких еще трудностях в жизни MamaRika известно?