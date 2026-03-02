Над головой постоянно летает, – MamaRika вышла на связь из Дубая, который обстреливает Иран
- MamaRika застряла в Дубае из-за военной операции США и Израиля против Ирана, которая привела к обстрелам города.
- Певица отмечает, что невозможно вылететь из города из-за закрытого воздушного пространства, и они с сыном столкнулись с пищевым отравлением.
28 февраля США и Израиль объявили масштабную операцию против Ирана, а тот в ответ начал наносить удары по американским военным базам в странах Персидского залива, под атакой оказались и Объединенные Арабские Эмираты.
MamaRika приехала на отдых в Дубаи с сыном Давидом, а после начала военной операции застряла там. Около часа назад певица вышла на связь к поклонникам в инстаграме и рассказала о ситуации в городе.
MamaRika говорит, что Иран постоянно обстреливает Дубай, а укрытий почти нет.
Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они настигли нас и здесь. Дома при всей ситуации чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране и не понимаем, чего ожидать, когда над головой постоянно летает,
– отметила она.
Певица добавила, что хуже всего в этой ситуации то, что воздушное пространство закрыто, поэтому вылететь из Дубая невозможно.
Дополнительно с Давидом поймали пищевое отравление и последние несколько дней вылезаем из этого тоже. Это, пожалуй, самая трешовая поездка в моей жизни, силы на нуле, если честно,
– призналась MamaRika.
Артистка заверила подписчиков, что как только появится информация о возможном возвращении в Украину, она сообщит. Также MamaRika поблагодарила поклонников за поддержку.
К сожалению, этот мир сошел с ума, и нет ни одного безопасного места, где наши дети хоть на немного могут побыть в тишине и покое,
– подытожила певица.
Кто еще из звезд сейчас находится в Дубае?
Светлана Лобода была в Дубае, когда город начал атаковать Иран. Однако уже сегодня, 2 марта, она сообщила, что вместе с командой находится в Омане, откуда вылетит в Европу.
Уже несколько лет в крупнейшем городе ОАЭ проживают телеведущая Василиса Фролова вместе с сыном и певица Санта Димопулос, поэтому взрывы застали и их.
В Дубае также находятся украинские блогеры Валерия Крук, Дарья Валеулина и Анна Алхим. Последняя, кстати, заявила, что снова возвращается туда и теперь будет жить на две страны. Блогер до сих пор считает Дубай "самым безопасным местом".