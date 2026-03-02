Над головой постоянно летает, – MamaRika вышла на связь из Дубая, который обстреливает Иран

28 февраля США и Израиль объявили масштабную операцию против Ирана, а тот в ответ начал наносить удары по американским военным базам в странах Персидского залива, под атакой оказались и Объединенные Арабские Эмираты.

MamaRika приехала на отдых в Дубаи с сыном Давидом, а после начала военной операции застряла там. Около часа назад певица вышла на связь к поклонникам в инстаграме и рассказала о ситуации в городе.

К теме Громкие взрывы и закрытые границы: какие украинские звезды оказались в Дубае во время атаки Ирана

MamaRika говорит, что Иран постоянно обстреливает Дубай, а укрытий почти нет.

Привезла ребенка впервые за 3 года отдохнуть от взрывов, а они настигли нас и здесь. Дома при всей ситуации чувствуем себя в разы безопаснее, потому что уверены в наших защитниках и ПВО, а здесь мы в чужой стране и не понимаем, чего ожидать, когда над головой постоянно летает,

– отметила она.

Певица добавила, что хуже всего в этой ситуации то, что воздушное пространство закрыто, поэтому вылететь из Дубая невозможно.

Дополнительно с Давидом поймали пищевое отравление и последние несколько дней вылезаем из этого тоже. Это, пожалуй, самая трешовая поездка в моей жизни, силы на нуле, если честно,

– призналась MamaRika.

Артистка заверила подписчиков, что как только появится информация о возможном возвращении в Украину, она сообщит. Также MamaRika поблагодарила поклонников за поддержку.

К сожалению, этот мир сошел с ума, и нет ни одного безопасного места, где наши дети хоть на немного могут побыть в тишине и покое,

– подытожила певица.

