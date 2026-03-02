Дубай – роскошный и статусный город, что до недавнего времени считался одним из самых безопасных, превратился в "призрак". Пляжи опустели, а на улицах почти никого нет. Туристы, среди которых есть и украинские знаменитости, застряли в Дубае, ведь оттуда невозможно вылететь – воздушное пространство закрыто. 24 Канал расскажет, какие украинские звезды сейчас находятся в ОАЭ и как комментируют обстрелы, что настигли их даже на отдыхе.

MamaRika

Певица вместе с сыном и подругой около недели назад отправилась в Дубаи на отдых. Сначала артистка сообщила, что действительно слышала взрывы. Впоследствии она показала собранные чемоданы и призналась, что просто застряла в городе, а всю ночь 1 марта было громко.

Мы сейчас на расстоянии стараемся решить много разных вопросов для того, чтобы они как можно скорее оттуда выехали, и для того, чтобы они были в безопасности,

– объяснил муж MamaRika, Сергей Середа.



MamaRika застряла в Дубае / Коллаж 24 Канала

Светлана Лобода

Певица оказалась в эпицентре взрывов. Она показала, как пряталась в одном из подземных паркингов. Уже сегодня, 2 марта, Светлана Лобода сообщила, что вместе с командой находится в Омане. Оттуда артистка вылетит в Европу. Концерт в Стокгольме ей пришлось перенести.

Мир потерял здравый смысл, но стоит жить дальше. Берегите себя и своих близких,

– сообщила Лобода.

Василиса Фролова

Украинская ведущая проживает в Дубае с сыном от начала полномасштабного вторжения. По ее словам, Иран атаковал ОАЭ около 400 беспилотниками и баллистическими ракетами.

Массовой эвакуации не происходит, очередей нет, как и паники. Школы, садики и аэропорт закрыты. Однако ПВО работает – об этом сообщали местные власти. Также Василиса Фролова предполагает, что Иран охотится не только на военные объекты.

Они уже несколько раз попали в аэропорты в Абу-Даби, Дубая. Затем нацеленно охотятся на Джебель-Али (портовый город, – 24 Канал). Весь Дубай видел вчера этот черный дым,

– рассказала Василиса Фролова.

Санта Димопулос

Певица и блогер проживает в Дубае уже несколько лет после начала полномасштабного вторжения. Громкие взрывы она назвала дежавю. Санта Димопулос сказала, что не паникует и верит в возможности страны, в которой находится. Но на всякий случай она купила воды и еды.

Для меня Дубай всегда был об абсолютной безопасности. Ощущение, что все под контролем. И вчера эта иллюзия разрушилась,

– отметила Санта Димопулос.

Валерия Крук

На отдых в Дубаи также отправилась блогер Валерия Крук. Она рассказала, что больше всего шокируют взрывы, ведь перед ними нет никаких тревог или оповещений, как в Украине. К тому же не во всех отелях есть паркинги или подвалы, поэтому приходится пересиживать непростой период просто в номере.



Блогер о ситуации в Дубае / Фото из инстаграм-сториз

Дарья Валеулина

Как рассказала блогер, еще 28 февраля в Дубае не была заметна паника или тревожная атмосфера – люди загорали на пляже под звуки истребителей и работу ПВО. Но уже 1 марта улицы и дороги опустели. Школу перевели на дистанционное обучение.

Проснулись снова от громких взрывов. На улице стоит дым, воняет чем-то горелым. Не хочется открывать балкон. В городе так же пусто,

– так Валеулина описала утро 2 марта.



Валеулина об утре в Дубае 2 марта / Фото из инстаграм-сториз

Анна Алхим

Скандальная блогерша также оказалась в ОАЭ на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Она отнеслась к взрывам в Дубае с юмором и без паники реагировала на дальнейшие события.

Жизнь такая непредсказуемая и интересная. Я до сих пор считаю Дубай самым безопасным местом. Я снова возвращаюсь сюда жить. Буду жить на две страны. На этот раз я посмотрела на Дубай другими глазами и заново влюбилась,

– говорит Алхим.



Алхим в Дубае / Фото из инстаграма блогера

Отметим, после взрывов в Дубае жители получили предупреждение от правительства оставаться в безопасных местах. Укрытий в городе нет, поэтому люди прячутся в подземных паркингах, подвалах или просто своих домах.