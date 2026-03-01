Об этом певица сообщила в инстаграме. Она вышла на связь к поклонникам вчера, 28 февраля.

28 февраля на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке главный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт, расположенный в зоне Dubai World Central, закрыли на неопределенный срок из-за ситуации с безопасностью. Вероятно, Светлана Лобода, как и тысячи других пассажиров, не могла вылететь из страны.

Светлана Лобода оказалась в Дубае / Скриншот из инстаграма певицы

Певица показала, как пряталась в одном из подземных паркингов. Заметно, что там были и другие люди, которые сидели на стульях. Сейчас Лобода не поделилась никакими подробностями, поэтому неизвестно, где она сейчас находится.

Светлана Лобода в подземном паркинге / Скриншот из инстаграма певицы

Светлана Лобода пряталась в подземном паркинге / видео из инстаграма певицы

Заметим! Сейчас в Дубае также находится MamaRika с сыном. Сегодня утром певица сообщила в инстаграме, что они застряли там. Также на отдых в ОАЭ приехала скандальная блогерша Анна Алхим с сыном.

