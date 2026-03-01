Про це співачка повідомила в інстаграмі. Вона вийшла на зв'язок до прихильників учора, 28 лютого.

Не пропустіть Усю ніч були вибухи, – MamaRika з сином застрягли в Дубаї

28 лютого на фоні ескалації конфлікту на Близькому Сході головний аеропорт Дубая (DXB) та міжнародний аеропорт, розташований у зоні Dubai World Central, закрили на невизначений термін через безпекову ситуацію. Ймовірно, Світлана Лобода, як і тисячі інших пасажирів, не могла вилетіти з країни.

Світлана Лобода опинилася в Дубаї / Скриншот з інстаграму співачки

Співачка показала, як ховалася в одному з підземних паркінгів. Помітно, що там були й інші люди, які сиділи на стільцях. Наразі Лобода не поділилась жодними подробицями, тож невідомо, де вона зараз перебуває.

Світлана Лобода у підземному паркінгу / Скриншот з інстаграму співачки

Світлана Лобода ховалась у підземному паркінгу / відео з інстаграму співачки

Зауважимо! Зараз в Дубаї також перебуває MamaRika з сином. Сьогодні вранці співачка повідомила в інстаграмі, що вони застрягли там. Також на відпочинок в ОАЕ приїхала скандальна блогерка Анна Алхім з сином.

Конфлікт між США та Іраном: головне