Співачка MamaRika зараз перебуває у Дубаї разом із сином. Вона вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі.

MamaRika та її син Давід поїхали у Дубаї у відпустку. Учора співачка розповіла, що з ними все гаразд і подякував прихильникам за хвилювання, а сьогодні повідомила, що вони застрягли в Дубаї.

В інстаграм-сториз артистка опублікувала фотографію, ймовірно, з готельного номера, де видно багато валіз. MamaRika не поділилась подробицями, але пообіцяла все пояснили згодом.

Народ, ми тупо застрягли в Дубаї. Всю ніч були вибухи, це просто п*зд*ц. Зараз не маю часу та змоги щось пояснювати. Згодом вийду в сториз. Дякую всім за таку підтримку,
– написала вона.

MamaRika про ситуацію в Дубаї / Скриншот з інстаграму співачки

Ситуація в Дубаї: останні новини

  • На фоні масштабної операції США та Ізраїлю Іран випустив балістичні ракети по Об'єднаних Арабських Еміратах. 28 лютого вибухи пролунали в Дубаї та Абу-Дабі. Системи ППО перехопили більшість снарядів, проте уламки впали на житлові квартали. Повідомлялось про одного загиблого.

  • Через безпекову ситуацію два міжнародні аеропорти Дубая закрили на невизначений термін. Тисячі пасажирів не можуть вилетіти з країни.

  • Два престижні готелі у Дубаї, Fairmont і Burj Al Arab, пошкодили уламки іранських ракет. Також Іран атакував аеропорт: увечері 28 лютого та вранці 1 березня.

  • Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив, що армія США розпочала масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув.