Співачка MamaRika зараз перебуває у Дубаї разом із сином. Вона вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі.

До речі Літають ракети й чути вибухи: Василіса Фролова розповіла, що відбувається в Дубаї

MamaRika та її син Давід поїхали у Дубаї у відпустку. Учора співачка розповіла, що з ними все гаразд і подякував прихильникам за хвилювання, а сьогодні повідомила, що вони застрягли в Дубаї.

В інстаграм-сториз артистка опублікувала фотографію, ймовірно, з готельного номера, де видно багато валіз. MamaRika не поділилась подробицями, але пообіцяла все пояснили згодом.

Народ, ми тупо застрягли в Дубаї. Всю ніч були вибухи, це просто п*зд*ц. Зараз не маю часу та змоги щось пояснювати. Згодом вийду в сториз. Дякую всім за таку підтримку,

– написала вона.

MamaRika про ситуацію в Дубаї / Скриншот з інстаграму співачки

Ситуація в Дубаї: останні новини