Співачка MamaRika зараз перебуває у Дубаї разом із сином. Вона вийшла на зв'язок до підписників в інстаграмі.
MamaRika та її син Давід поїхали у Дубаї у відпустку. Учора співачка розповіла, що з ними все гаразд і подякував прихильникам за хвилювання, а сьогодні повідомила, що вони застрягли в Дубаї.
В інстаграм-сториз артистка опублікувала фотографію, ймовірно, з готельного номера, де видно багато валіз. MamaRika не поділилась подробицями, але пообіцяла все пояснили згодом.
Народ, ми тупо застрягли в Дубаї. Всю ніч були вибухи, це просто п*зд*ц. Зараз не маю часу та змоги щось пояснювати. Згодом вийду в сториз. Дякую всім за таку підтримку,
– написала вона.
MamaRika про ситуацію в Дубаї / Скриншот з інстаграму співачки
Ситуація в Дубаї: останні новини
На фоні масштабної операції США та Ізраїлю Іран випустив балістичні ракети по Об'єднаних Арабських Еміратах. 28 лютого вибухи пролунали в Дубаї та Абу-Дабі. Системи ППО перехопили більшість снарядів, проте уламки впали на житлові квартали. Повідомлялось про одного загиблого.
Через безпекову ситуацію два міжнародні аеропорти Дубая закрили на невизначений термін. Тисячі пасажирів не можуть вилетіти з країни.
Два престижні готелі у Дубаї, Fairmont і Burj Al Arab, пошкодили уламки іранських ракет. Також Іран атакував аеропорт: увечері 28 лютого та вранці 1 березня.
Нагадаємо, що Дональд Трамп оголосив, що армія США розпочала масштабні бойові дії в Ірані, щоб усунути загрози з боку іранського режиму. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї загинув.