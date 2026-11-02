Маргарет Кволли из "Субстанции" разводится с мужем после 3 лет брака

42-летний музыкальный продюсер Джек Антонофф, работающий с Тейлор Свифт, и 32-летняя актриса Маргарет Кволли, снимавшаяся в фильме "Субстанция", официально подали на развод после трех лет супружеской жизни.

Издание Daily Mail узнало об этом в пятницу, 30 октября.

Так, известно, что бывшие супруги также уже подписали и передали в суд соглашение об урегулировании всех имущественных претензий. В настоящее время документ находится на рассмотрении, а подробности договоренностей пока не разглашаются.

Первые слухи о кризисе в отношениях возникли еще в июле. Тогда продюсер появился на звездной свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси не с возлюбленной, а в сопровождении сестры Рэйчел. Маргарет в то время находилась на съемках триллера "Одержимость", однако подписчики заподозрили неладное. После этого звезда удалила со своей страницы в инстаграме все свадебные фотографии. Также Кволли сменила никнейм с @isimostar на нейтральный @sarahmargaretqualley23. Предыдущий никнейм был прямой отсылкой к треку Isimo группы Bleachers, в которой поет ее муж.

Последний раз бывшие супруги появлялись на публике на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми" в феврале 2026 года.

Маргарет Кволли и Джек Антонофф / Фото Getty Images

Добавим, что романтические отношения пары зародились в 2021 году, а уже в августе 2023-го они устроили свадебную церемонию в Нью-Джерси в кругу близких друзей.

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