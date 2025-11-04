Не того мужчину выбрала, – мама 23-летней девушки Остапа Ступки против их романа
- Маргарита Ткач находится в отношениях с Остапом Ступкой, что вызвало неоднозначную реакцию ее матери.
- Маргарита не соглашается с критикой матери.
Театровед Маргарита Ткач находится в отношениях с Народным артистом Украины Остапом Ступкой. У пары довольно значительная разница в возрасте – 35 лет.
Поэтому не все "верят" в эти отношения. В частности, мать девушки осудила ее роман с актером. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина, которому Маргарита и Остап дали интервью.
Как оказалось, длительное время Ткач не поддерживала связь со своей мамой, однако около полугода назад они возобновили общение. В то же время девушка чувствовала "подвох" и уже потом мать начала критиковать отношения Маргариты со Ступкой.
Мы общались на нейтральные темы: о детях, о готовке, о садоводстве. Потом начало "вылезать". И она про Остапа начала мне писать. Что не того мужчину я себе выбрала,
– поделилась Маргарита.
Однако девушка не согласилась с мнением мамы, заявив, что та не имеет права оценивать, насколько хорош мужчина для нее.
Интервью с Остапом Ступкой: смотрите видео онлайн
Напомним, что впервые об отношениях Маргариты и Остапа стало известно в октябре 2024 года. Они познакомились во время интервью, которое театровед брала у Ступки. Об этом артист рассказывал в комментарии ТСН. Впоследствии Маргарита и Остап начали общаться и пошли на свидание. Теперь они живут вместе.
Что известно об отношениях Маргариты Ткач с родителями?
- Девушка родом из Киева. Ее родители разошлись, когда девочке было 5 лет. Маргарита осталась с мамой, которая впоследствии создала новую семью и родила еще двоих детей – сына и дочь.
- Маргарита рассказывала, что мама на нее перекладывала обязанности по уходу и воспитанию младших. Поэтому в шестнадцать лет девушка не выдержала напряжения и ушла из дома.
- Некоторое время Маргарита жила с бабушкой и дедушкой. Примерно шесть лет она почти не общалась с матерью и не поддерживает отношения с отцом.