Засветила фавориток "Холостяка-15": кого бывшая участница хотела бы видеть рядом с Кравцовым

Бывшая участница реалити-шоу поделилась прогнозом относительно финалисток сезона и призналась, за кого болеет больше всего.

После ухода из проекта Мария Захватова продолжает следить за развитием отношений Вячеслава Кравцова с участницами. У девушки уже есть свои фаворитки, и она даже предположила, кто может дойти до финала. 24 Канал сообщает со ссылкой на Styler, кого Мария Захватова считает главными претендентками на финал "Холостяка-15" и почему особенно симпатизирует одной из участниц.

Кого Мария Захватова видит в финале "Холостяка-15"

По мнению Марии, больше всего шансов оказаться в финале у Кристины Горняк и Лии Янголенко. Именно этих двух участниц она выделила среди претенденток на сердце Вячеслава Кравцова.

Я думаю, что это Кристина Горняк и Лия Янголенко. Лия просто хочет замуж выйти,

– поделилась Захватова.

Однако есть еще одна девушка, которой бывшая участница желает победы. Речь идет о Екатерине Петренко – бывшей профессиональной баскетболистке. Мария считает ее искренним и добрым человеком, которая пришла на проект не ради популярности, а ради настоящих отношений.

Я бы хотела, чтобы вообще Катя победила. Ну, за зростом ему подходит. Точно! И она такая искренняя, хорошая девушка, которая очень многое пережила. И точно пришла ради отношений,

– пояснила Захватова.

Что известно о Кристине Горняк

Кристине Горняк 39 лет. Она живет в Киеве и более 16 лет работает частным нотариусом. В свободное время увлекается танцами и путешествиями.

Ранее женщина была замужем за шоуменом Владимиром Остапчуком. После этого опыта она переосмыслила свои взгляды на отношения и личные границы. Несмотря на пережитое, Кристина не утратила веры в зрелую любовь, построенную на уважении, искренности и поддержке.

В мужчинах она ценит силу характера, амбициозность, честность, заботу и щедрость. На шоу "Холостяк" Горняк пришла именно ради Вячеслава Кравцова, ведь ей нравятся целеустремленные и дисциплинированные мужчины.

Что известно о Лие Янголенко

Лии Янголенко 26 лет. Она родом из Одессы, работает моделью и имеет опыт сотрудничества с международными брендами и представителями модной индустрии. Также девушка снималась для зарубежных глянцевых изданий.

Среди ее увлечений – диджеинг, рисование, изучение французского языка и психологии. Если в детстве Лия мечтала открыть зоомагазин, то сейчас больше всего стремится к семейному счастью.

В отношениях модель прежде всего ценит надежность и поступки. Она хочет видеть рядом мужчину, который держит обещания, не боится ответственности и доказывает серьезность своих намерений действиями.

Что известно о Екатерине Петренко

Екатерине Петренко 32 года. Она живет в Киеве, работает PR-менеджером и ранее профессионально занималась баскетболом. В юности девушка была кандидатом в сборные Украины U18 и U20, однако из-за травмы в 19 лет была вынуждена завершить спортивную карьеру.

Помимо работы, Екатерина занимается общественной деятельностью: поддерживает семьи военнопленных, участвует в развитии адаптивного спорта и помогает ветеранам и ветеранкам с трудоустройством. В свободное время любит петь и готовить.

Петренко разведена и воспитывает сына. Одна из ее самых больших мечт – вернуться в родной Бердянск, который находится под оккупацией, и построить новый дом, где будут любовь, близость и чувство безопасности.

Ранее мы рассказывали, как Вячеслава Кравцова поздравили с Днем холостяка в Киеве.