Голливудская актриса родом из Украины выходит замуж: чувственное видео признания в любви
- Марина Мазепа, голливудская актриса украинского происхождения, выходит замуж.
- Предложение было романтичным: помещение украсили белыми цветами, а мужчина подарил роскошное кольцо.
Голливудская актриса украинского происхождения Марина Мазепа выходит замуж. Девушка показала, как любимый ей сделал предложение.
Соответствующее видео Марина опубликовала в инстаграме. Она сказала избраннику "да".
Смотрите также Зибров, Педан и другие звезды показали свадебные фото и раскрыли секрет счастливых отношений
Любимый Марины Мазепы сделал ей предложение в романтической атмосфере. Помещение было украшено белыми цветами, а на экране появились фото и видео актрисы. Мужчина стал на одно колено и подарил девушке роскошное кольцо.
На видео видно, что Марина была шокирована и тронута. Очевидно, она не ожидала, что избранник сделает предложение именно в этот день. Влюбленные выглядели очень счастливыми: они обнимались и целовались.
Мужчина трогательно обратился к Мазепе. Он сказал, что девушка является его поддержкой и спокойствием, а также признался, что рядом с ней чувствует себя как дома.
Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Я хочу, чтобы мы держали друг друга в гармонии несмотря на все. Я обещаю быть твоей стабильной поддержкой и нежным плечом, когда это будет нужно. Я обещаю слушать тебя полностью и даже слышать вещи, которых ты не говоришь. Я буду выбирать тебя снова и снова, в радости и в горе. Сегодня я выбираю тебя. И я буду выбирать тебя каждый день. Я отдаю тебе свое сердце и прошу твое взамен,
– сказал мужчина в речи.
Кто такая Марина Мазепа?
Марина Мазепа родилась 7 мая 1997 года в городе Конотоп Сумской области. В 15-летнем возрасте она поступила в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств.
В 2015 году девушка приняла участие в талант-шоу "Танцуют все!" и стала одной из пяти финалистов. Также она была участницей проектов "Америка имеет талант" и "Франция имеет талант", снималась в фильмах Marvel и Warner Brothers.
Марина живет в Лос-Анджелесе, однако приезжает в Киев. Например, приняла участие в предновогоднем благотворительном спецвыпуске "Танцев со звездами". Мазепа вышла на паркет с авторским номером Live ("Живи").