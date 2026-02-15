Соответствующее видео Марина опубликовала в инстаграме. Она сказала избраннику "да".

Любимый Марины Мазепы сделал ей предложение в романтической атмосфере. Помещение было украшено белыми цветами, а на экране появились фото и видео актрисы. Мужчина стал на одно колено и подарил девушке роскошное кольцо.

На видео видно, что Марина была шокирована и тронута. Очевидно, она не ожидала, что избранник сделает предложение именно в этот день. Влюбленные выглядели очень счастливыми: они обнимались и целовались.

Мужчина трогательно обратился к Мазепе. Он сказал, что девушка является его поддержкой и спокойствием, а также признался, что рядом с ней чувствует себя как дома.

Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Я хочу, чтобы мы держали друг друга в гармонии несмотря на все. Я обещаю быть твоей стабильной поддержкой и нежным плечом, когда это будет нужно. Я обещаю слушать тебя полностью и даже слышать вещи, которых ты не говоришь. Я буду выбирать тебя снова и снова, в радости и в горе. Сегодня я выбираю тебя. И я буду выбирать тебя каждый день. Я отдаю тебе свое сердце и прошу твое взамен,

– сказал мужчина в речи.

Кто такая Марина Мазепа?