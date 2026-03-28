Экс-супруг Дженнифер Лопес намекнул на пол будущего ребенка трогательным фото

Американский певец Марк Энтони и его жена Надя Феррейра ждут рождения общего ребенка. Пара поделилась новыми фото и намекнула на пол малыша.

Модель Надя Феррейра 27 марта поделилась новыми снимками с любимым на своей странице в инстаграме. Фотосессию устроили на яхте на фоне моря.

Супруги позировали в объятиях. Надя предстала в легком голубом топе и юбке с бахромой. В руках она держала крошечные розовые ботиночки. Очевидно, так пара намекнула на то, что они ожидают девочку.

Сюрприз, полон любви... если на то будет Божья воля,

– написала Надя Феррейра.



Марк Энтони с семьей / Фото из инстаграма Нади Феррейры

Отметим, что для Нади Феррейры это будет второй ребенок, тогда как для Марка Энтони – восьмой, пишет People.

Что известно о личной жизни супругов?