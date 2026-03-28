Экс-супруг Дженнифер Лопес намекнул на пол будущего ребенка трогательным фото
- Марк Энтони и Надя Феррейра намекнули на пол своего будущего ребенка, держа розовые ботиночки на фото.
- Для Марка Энтони это будет восьмой ребенок, а для Нади Феррейры – второй.
Американский певец Марк Энтони и его жена Надя Феррейра ждут рождения общего ребенка. Пара поделилась новыми фото и намекнула на пол малыша.
Модель Надя Феррейра 27 марта поделилась новыми снимками с любимым на своей странице в инстаграме. Фотосессию устроили на яхте на фоне моря.
Супруги позировали в объятиях. Надя предстала в легком голубом топе и юбке с бахромой. В руках она держала крошечные розовые ботиночки. Очевидно, так пара намекнула на то, что они ожидают девочку.
Сюрприз, полон любви... если на то будет Божья воля,
– написала Надя Феррейра.
Марк Энтони с семьей / Фото из инстаграма Нади Феррейры
Отметим, что для Нади Феррейры это будет второй ребенок, тогда как для Марка Энтони – восьмой, пишет People.
Что известно о личной жизни супругов?
- Слухи о романе между Марком Энтони и Надей Феррейрой впервые появились в 2022 году, когда пару заметили на прогулке в Мехико. В марте они подтвердили сплетни, когда опубликовали совместное фото.
- Через три месяца после помолвки пара поженилась. Свадьба состоялась в январе 2023 года – изысканная церемония прошла в Майами. Через год у них родился первый совместный малыш – сына назвали Маркито.
- В начале 2026 супруги объявили, что они ждут второго общего ребенка.