Модель Надя Феррейра 27 березня поділилася новими знімками з коханим на своїй сторінці в інстаграмі. Фотосесію влаштували на яхті на тлі моря.
Подружжя позувало в обіймах. Надя постала у легкому блакитному топі та спідниці з бахромою. У руках вона тримала крихітні рожеві черевички. Вочевидь, так пара натякнула на те, що вони очікують на дівчинку.
Сюрприз, сповнений любові… якщо на те буде Божа воля,
– написала Надя Феррейра.
Марк Ентоні з сім'єю / Фото з інстаграму Наді Феррейри
Зазначимо, що для Наді Феррейри це буде друга дитина, тоді як для Марка Ентоні – восьма, пише People.
Що відомо про особисте життя подружжя?
Чутки про роман між Марком Ентоні та Надею Феррейрою вперше з'явилися у 2022 році, коли пару помітили на прогулянці в Мехіко. У березні вони підтвердили плітки, коли опублікували спільне фото.
Через три місяці після заручин пара одружилась. Весілля відбулось у січні 2023 року – вишукана церемонія пройшла в Маямі. Через рік у них народився перший спільний малюк – сина назвали Маркіто.
На початку 2026 подружжя оголосило, що вони чекають на другу спільну дитину.