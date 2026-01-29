Экс-супруг Джей Ло Марк Энтони в восьмой раз станет отцом
- Марк Энтони и его 26-летняя жена Надя Феррейра, которая является "Мисс Вселенная 2021", ожидают ребенка, что станет для него восьмым, а для нее вторым.
- Пара поженилась 28 января 2023 года, а их первый совместный сын Маркито родился 12 июня того же года.
Американский певец и бывший муж Дженнифер Лопес, Марк Энтони, снова станет отцом. Его 26-летняя жена Надя Феррейра, которая имеет титул "Мисс Вселенная 2021", беременна.
Об этом пара объявила в совместном посте в инстаграме.
Марк Энтони с любимой отметили третью годовщину свадьбы и по этому случаю поделились радостной новостью.
Какой замечательный подарок дает нам жизнь. Маркито собирается стать старшим братом,
– написали супруги, опубликовав фото с беременным животиком Надежды.
Для женщины это второй ребенок, а для Марка Энтони – восьмой.
Напомним, что артист женился на парагвайской модели Надежде Феррейре 28 января 2023 года. Первый общий сын пары, Маркито, родился 12 июня того же года.
Что известно о личной жизни и детях Марка Энтони?
- Впервые певец стал отцом в 1994 году, когда Дебби Росадо родила ему дочь Арианну. Через год у пары появился сын Чейз. Об этом написало издание E! News.
- В 2000 году Марк Энтони женился на победительнице конкурса "Мисс Вселенная" Даянаре Торрес. У пары есть сын Кристиан и Райан. Однако этот брак в конце концов закончился разводом.
- В 2004 году артист женился на Дженнифер Лопес. Они стали родителями близнецов Эмме и Макса, которые родились в 2008 году. Этот брак продлился до 2011 года.