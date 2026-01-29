Экс-супруг Джей Ло Марк Энтони в восьмой раз станет отцом

Американский певец и бывший муж Дженнифер Лопес, Марк Энтони, снова станет отцом. Его 26-летняя жена Надя Феррейра, которая имеет титул "Мисс Вселенная 2021", беременна.

Об этом пара объявила в совместном посте в инстаграме.

Марк Энтони с любимой отметили третью годовщину свадьбы и по этому случаю поделились радостной новостью.

Какой замечательный подарок дает нам жизнь. Маркито собирается стать старшим братом,

– написали супруги, опубликовав фото с беременным животиком Надежды.

Для женщины это второй ребенок, а для Марка Энтони – восьмой.

Напомним, что артист женился на парагвайской модели Надежде Феррейре 28 января 2023 года. Первый общий сын пары, Маркито, родился 12 июня того же года.

Что известно о личной жизни и детях Марка Энтони?