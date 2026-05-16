Россия может вернуться на Евровидение: директор песенного конкурса сделал неожиданное заявление

Директор Евровидения-2026 Мартин Грин прокомментировал возможность участия России в будущих конкурсах.

Его слова вызвали активное обсуждение в сети. Их процитировало британское радио LBC.

Мартин Грин заявил, что теоретически Россия может вернуться к участию в Евровидении. По его словам, ранее страну отстранили из-за того, что российский государственный вещатель не смог доказать свою независимость от государственной власти. В то же время Грин отметил, что это решение не было непосредственно связано с войной. По его мнению, в таком случае организаторам пришлось бы принимать "очень субъективные ценностные решения".

На вопрос, возможно ли возвращение России при условии соблюдения правил конкурса, Грин ответил: "Теоретически – да".

Для контекста! Мартин Грин с 2024 года занимает должность исполнительного директора прямых трансляций в Европейском вещательном союзе и отвечает, в частности, за организацию песенного конкурса.

Что ранее заявлял Европейский вещательный союз об участии России в конкурсе?

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году EBU принял решение отстранить Россию от участия в Евровидении. Организаторы тогда объяснили это тем, что участие страны могло бы навредить репутации конкурса и противоречило бы его ценностям.

После этого три российские государственные вещатели – ВГТРК, "Первый канал", Радио дом "Останкино" – вышли из Европейского вещательного союза.