Його слова викликали активне обговорення в мережі. Їх процитувало британське радіо LBC.

Мартін Грін заявив, що теоретично Росія може повернутися до участі в Євробаченні. За його словами, раніше країну відсторонили через те, що російський державний мовник не зміг довести свою незалежність від державної влади. Водночас Грін наголосив, що це рішення не було безпосередньо пов'язане з війною. На його думку, у такому випадку організаторам довелося б ухвалювати "дуже суб'єктивні ціннісні рішення".

На запитання, чи можливе повернення Росії за умови дотримання правил конкурсу, Грін відповів: "Теоретично – так".

Для контексту! Мартін Грін із 2024 року обіймає посаду виконавчого директора прямих трансляцій у Європейській мовній спілці та відповідає, зокрема, за організацію пісенного конкурсу.

Що раніше заявляла Європейська мовна спілка про участь Росії в конкурсі?

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році EBU ухвалила рішення відсторонити Росію від участі в Євробаченні. Організатори тоді пояснили це тим, що участь країни могла б зашкодити репутації конкурсу та суперечила його цінностям.

Після цього три російські державні мовники – ВДТРК, "Перший канал", Радіо дім "Останкіно" – вийшли з Європейської мовної спілки.