Ексклюзивно для 24 Каналу цей момент прокоментувала Руслана. Нашим журналістам вдалося поспілкуватися з артисткою за лаштунками конкурсу у Відні.

Руслана закликала глядачів не зациклюватися на технічних деталях виступу – нотах, рухах чи ракурсах – а натомість більше звернути увагу на емоції та відчуття, які передає музика.

Я прошу вас не фокусуватися на нотах, не фокусуватися на ракурсах. Прошу вас не фокусуватися, чи туди подивилася, чи так ногу поставила, чи не туди руку відвела. Будь ласка, давайте іноді навіть заплющимо очі й просто відчуємо, що бринить, чому бринить і як зробити так, щоб це бриніло завжди. Я не хочу концентруватися на цій ноті, бо вона в неї містична. Це дійсно унікально для музики,

– сказала артистка.

Водночас у соцмережах користувачі звернули увагу, що під час виступу LELÉKA йдеться не про одну найдовшу ноту, а про вокаліз – фрагмент співу без слів, у якому виконавиця переходить між кількома нотами.

Як LELÉKA виступила у другому півфіналі Євробачення-2026?

Артистка вийшла на сцену разом із бандуристом Ярославом Джусем під номером 12. Вони виконали конкурсний трек Rydnim.

Номер України для Євробачення 2026 створювала команда на чолі з режисером Іллею Дуциком. Постановка була побудована на драматургії, світлових ефектах і символічних візуальних образах.

Одним із найбільш обговорюваних моментів стало те, як під час виступу LELÉKA перебуває в центрі сцени у темряві, а на неї спрямовані холодні блакитні промені світла. Багато глядачів відзначили, що цей кадр нагадує відоме фото з "Азовсталі", автором якого є Дмитро "Орест" Козацький – військовий фотограф, якого називають "очима Азовсталі".

Окрему увагу глядачі приділили образу LELÉKA, який створила дизайнерка Лілія Літковська. Також обговорювали її зачіску – форма локонів співачки нагадує силует лелеки.

Коли LELÉKA завершувала виступ і йшла зі сцени, вона підняла вгору три пальці. Цей жест, який колись використовував В'ячеслав Чорновіл, символізує український тризуб.

За результатами голосування українська співачка пройшла до гранд-фіналу та продовжить боротьбу за перемогу на Євробаченні. Україна виступить у фіналі 16 травня під сьомим номером.