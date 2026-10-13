Певица-зрадница MARUV объявила о разрыве с мужем после 14 лет совместной жизни

MARUV, которая строила карьеру в России после начала российско-украинской войны, сообщила об изменениях в личной жизни. Певица и ее супруг Александр расстались после 14 лет отношений.

Об расставании певица рассказала в соцсетях. Она пояснила, что решила сама сообщить эту новость, чтобы поклонники узнали о ней непосредственно от нее.

Мы с моим мужем завершили отношения, длившиеся 14 лет. Думаю, будет честно, если вы узнаете об этом от меня, а не из прессы. Комментарии к этой публикации закрываю, потому что не хочу бурных обсуждений и домыслов вокруг этой темы,

– написала MARUV.

MARUV рассталась с мужем / фото из инстаграма

Причины разрыва артистка не назвала. Зато подчеркнула, что сейчас больше всего беспокоится об эмоциональном состоянии их общего ребенка.

Вместе мы подарили жизнь прекрасному ребенку, и сейчас для меня особенно важно заботиться о его эмоциональном состоянии, а также обеспечить ему чувство стабильности. Жизнь продолжается, теперь каждый из нас пойдет своим путем,

– добавила певица.

MARUV с бывшим мужем Александром / фото из инстаграма

Напомним, MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжала выступать в России после начала войны в 2014 году. Она давала концерты в Москве и участвовала в российских музыкальных мероприятиях.

В 2019 году певица победила в украинском национальном отборе на "Евровидение", однако на конкурс не поехала. После споров вокруг ее гастролей в России артистка и телеканал "Суспильне" не согласовали условия контракта.

MARUV называют изменницей из-за ее сотрудничества с российским шоу-бизнесом и молчания об агрессии России. После оккупации Крыма и начала войны в Донбассе она продолжала выступать в стране-агрессорке и участвовать в российских музыкальных мероприятиях. А после полномасштабного вторжения не выразила публичное осуждение российской агрессии.

Кстати, Скальницкая после скандального развода сменила свою фамилию. Блогерша решила избавиться от фамилии мужчины-"афериста" и уже озвучила свое новое имя.