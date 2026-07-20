Маша Ефросинина впервые за время войны уехала в отпуск с мужем и детьми: фото

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась редкими семейными снимками. Впервые с начала полномасштабного вторжения звезда смогла отправиться в совместный отпуск за границу вместе с мужем-военным Тимуром Хромаевым и двумя детьми.

Семья воссоединилась в испанском городе Бильбао. Поводом для встречи стало окончание учебы в университете 22-летней дочери Наны. К поздравлениям девушки за границей присоединились муж телеведущей и их младший сын Саша. Семейные фото с отдыха телеведущая показала в своем инстаграме.

По словам Ефросининой, это первый случай за последние годы, когда всем членам семьи удалось собраться вместе и провести время в полном составе.

Пятое лето большой войны. И первое лето, когда мы в полном составе всей семьей поехали в отпуск на неделю,

– написала знаменитость в своем фотоблоге.

Также телеведущая опубликовала совместное фото семьи, сделанное в лифте. На снимке можно увидеть дочь Нану, которая традиционно избегает публичности, поэтому позирует спиной к объективу.

Маша Ефросинина с мужем и детьми / фото из инстаграма

Кроме того, Ефросинина показала атмосферу вечернего Бильбао, прогулявшись по городу в элегантном атласном платье.

Маша Ефросинина / фото из инстаграма

Звезда поделилась и милым кадром, где вместе с сыном смотрит трансляцию Чемпионата мира по футболу на телефоне.

Маша Ефросинина с сыном / фото из инстаграма

Кстати, Тина Кароль рассказала о личной жизни своего 17-летнего сына и о том, почему она будет "ужасной свекровью".