16 февраля, 16:39
Маша Ефросинина впервые за долгое время показала фото 22-летней дочери Наны
Основні тези
- Маша Ефросинина поделилась редкими фото своей дочери Наны в день ее 22-летия.
- Нана учится на политолога в Амстердаме и избегает публичности, считая, что популярность ограничивает личную свободу.
Пока Маша Ефросинина активно работает в медфасфере, ее дочь избегает публичности. Учитывая это фотографий Наны в сети немного.
Однако в день рождения девушки телеведущая все же делится несколькими кадрами. Так она сделала и в этом году. Фото дочери Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в инстаграме.
16 февраля 2026 года Нани исполнилось 22 года.
Мой ангел, с днем рождения. Моя прекрасная принцесса Нано. Моя лучшая подруга. Люблю тебя,
– написала под публикацией знаменитость.
Маша Ефросинина поделилась совместным фото с дочкой, отдельным ее снимком, а также семейной фотографией с мужем Тимуром Хромаевым и Наной.
Что известно о дочери Маши Ефросининой?
- Телеведущая редко рассказывает подробности о жизни Наны – прежде всего из-за желания самой девушки сохранять приватность.
- Дочь телеведущей считает, что популярность может ограничивать личную свободу и создавать дополнительное давление на частную жизнь.
- Известно, что в 2021 году Нана поступила в колледж в Канаде. Однако из-за пандемии COVID-19 и введенных ограничений обучение пришлось завершать экстерном.
- Впоследствии девушка поступила в университет в Нидерландах. Она учится в Амстердаме на политолога.