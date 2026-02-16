Однако в день рождения девушки телеведущая все же делится несколькими кадрами. Так она сделала и в этом году. Фото дочери Маша Ефросинина опубликовала на своей странице в инстаграме.

16 февраля 2026 года Нани исполнилось 22 года.

Мой ангел, с днем рождения. Моя прекрасная принцесса Нано. Моя лучшая подруга. Люблю тебя,

– написала под публикацией знаменитость.

Маша Ефросинина поделилась совместным фото с дочкой, отдельным ее снимком, а также семейной фотографией с мужем Тимуром Хромаевым и Наной.

Что известно о дочери Маши Ефросининой?