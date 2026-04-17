Я никогда не врала, – Маша Ефросинина честно ответила на упреки в лицемерии

Украинская ведущая Маша Ефросинина около 20 лет работает на телевидении. Благодаря этому вокруг ее личности сформировался определенный образ. По мнению некоторых людей, он не совсем совпадает с реальностью.

Маша Ефросинина призналась, что ей часто приписывают черты, что на самом деле ей не присущи. Об этом она рассказала на ютуб-канале "В чем вызов?".

Ведущая поделилась, что никогда сознательно не создавала себе искусственного имиджа. Она оставалась собой на каждом проекте.

Когда я сталкиваюсь с тем, что меня трактуют по-другому, чем я есть, я страдаю. Я не могу сказать, что я где-то врала. Это мой путь, который сформировался в образ. Я не врала ни в одном своем проекте,

– рассказала Ефросинина.

Телеведущая объяснила, что на ее образ могли повлиять тогдашние телевизионные стандарты и форматы. Она добавила, что сочетание требований индустрии тех времен и ее личные черты и сформировали то, как сейчас воспринимают Машу Ефросинину.

"Я всегда была собой. Я всегда была смешная. Я всегда была разговорчивая, очень радостная такая, что многих раздражало. Но я точно не примеряла никакой образ, но образ формируют еще и проекты, в которых ты участвуешь, и нюанс телевидения – это определенная модель поведения. В 2000-х все же было желательно говорить правильно", – заметила Ефросинина.

Разговор с Машей Ефросининой о публичности: смотрите видео онлайн

Что ранее вменяли Маше Ефросининой?

Несколько недель назад в интервью Дмитрию Гордону о характере Маши Ефросининой неожиданно высказался Вадим Буряковский.

Муж Оли Поляковой сказал, что на сцене или экране ведущая не такая открытая, как в жизни. Также Буряковский считает, что Маша старается быть во всем совершенной.

В том же разговоре муж Поляковой назвал "мажором" Тимура Хромаева. Впоследствии Оля Полякова публично извинилась за слова Вадима о ее друзьях.