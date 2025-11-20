Ефросинина рассекретила, как зарабатывает во время войны: от рекламных интеграций до пассивного дохода

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина говорила, что любит зарабатывать деньги, но не любит о них говорить. В то же время в новом интервью рассказала некоторые подробности.

В частности, поделилась, на чем зарабатывает сейчас и как в ее семье устроен семейный бюджет. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Экономическая правда".

Не пропустите Исполнитель хита "Танцуй со мной, медленно" в коме: как Миша Клименко заболел туберкулезом

По словам Ефросининой, доход ей приносят рекламные интеграции на ютуб-канале и в других соцсетях. Мария рекламирует только то, что соответствует ее собственным ценностям и стилю жизни.

У нас, ну, вы все видите – витамины, что-то для здоровья, что-то для бьюти, много просветительских ресурсов, психологических ресурсов, контент разный,

– рассказала ведущая.

Стоимость интеграций зависит от сложности и формата: простые стоят меньше, сложные художественные – больше. В среднем это 3-5 тысяч долларов.

Также Маша Ефросинина с 2015 года зарабатывает как женский спикер. Она часто становится хедлайнеркой форумов и конгрессов, в частности за рубежом.

Кроме этого, знаменитость имеет пассивный доход – до начала полномасштабной войны она инвестировала в ценные бумаги, которые и сейчас приносят прибыль.

Интервью с Машей Ефросининой: смотрите видео онлайн

Как выглядит семейный бюджет Ефросининой и ее мужа?

Мария поделилась, что с 2015 года финансовая ответственность за семью частично легла на нее.

Это наша договоренность, потому что я в него (в мужа – 24 Канал) верю. Я знаю, что он делает для этой страны. Иногда трудно, но мой муж не лежит на диване в поисках себя. Он уничтожает врага в абсолютно промышленных масштабах и имеет прямое отношение к системам защиты наших городов. Когда-то он содержал семью, но с момента, как он пошел на политическую должность в 2015-м году, акцент больше пошел на меня,

– рассказала телеведущая.