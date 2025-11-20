Єфросиніна розсекретила, як заробляє під час війни: від рекламних інтеграцій до пасивного доходу
- Фінансова відповідальність за родину частково лежить на Маші Єфросиніній.
- Вона зараз заробляє на рекламних інтеграціях на своєму ютуб-каналі та в соцмережах.
- Крім того, має й інші джерела прибутку, зокрема, пасивні доходи.
Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна казала, що любить заробляти гроші, та не любить про них говорити. Водночас у новому інтерв'ю розповіла деякі подробиці.
Зокрема, поділилася, на чому заробляє зараз і як у її родині влаштований сімейний бюджет. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Економічна правда".
Не пропустіть Виконавець хіта "Танцюй зі мною, повільно" у комі: як Міша Клименко захворів на туберкульоз
За словами Єфросиніної, дохід їй приносять рекламні інтеграції на ютуб-каналі та в інших соцмережах. Марія рекламує лише те, що відповідає її власним цінностям та стилю життя.
У нас, ну, ви все бачите – вітаміни, щось для здоров'я, щось для б'юті, багато просвітницьких ресурсів, психологічних ресурсів, контент різний,
– розповіла ведуча.
Вартість інтеграцій залежить від складності та формату: простіші коштують менше, складні художні – більше. У середньому це 3-5 тисяч доларів.
Також Маша Єфросиніна з 2015 року заробляє як жіноча спікерка. Вона часто стає хедлайнеркою форумів та конгресів, зокрема за кордоном.
Окрім цього, знаменитість має пасивний дохід – до початку повномасштабної війни вона інвестувала в цінні папери, які й нині приносять прибуток.
Інтерв'ю з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн
Як виглядає сімейний бюджет Єфросиніної та її чоловіка?
- Марія поділилася, що з 2015 року фінансова відповідальність за родину частково лягла на неї.
Це наша домовленість, бо я в нього (в чоловіка – 24 Канал) вірю. Я знаю, що він робить для цієї країни. Іноді важко, але мій чоловік не лежить на дивані в пошуках себе. Він знищує ворога в абсолютно промислових масштабах і має пряму дотичність до систем захисту наших міст. Колись він утримував родину, але з моменту, як він пішов на політичну посаду у 2015-му році, акцент більше пішов на мене,
– розповіла телеведуча.
- Зараз Тимур Хромаєв заробляє у війську і продовжує фінансово підтримувати родину: оплачує потреби дітей, зокрема, забезпечує доньку за кордоном.
- Нагадаємо, що в пари є двоє дітей: син Олександр, який цьогоріч пішов у п'ятий клас в приватну "Новопечерську школу" в Києві, та 21-річна донька Нана, яка навчається на політолога в Амстердамі.