30 августа – особенная дата для телеведущей Марии Ефросининой. В этот день она и ее муж Тимур Хромаев празднуют годовщину свадьбы.

Впрочем, в этом году у пары случился забавный конфуз – они оба забыли о празднике. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Марии Ефросининой.

Как призналась телеведущая, о годовщине ей напомнили друзья, которые начали поздравлять, когда она была на съемках "Лиги смеха".

Маша Ефросинина рассказала, как забыла о годовщине свадьбы: смотрите видео онлайн

Впоследствии Ефросинина опубликовала трогательный пост, посвященный отношениям с мужем:

23 года вместе. 22 – в браке. И первый год, как я забыла, что у нас годовщина... Обычно, забываешь ты. Но, говорят, что пары, которые долго вместе, действительно становятся похожими друг на друга. Люблю тебя,

– написала знаменитость.

Кроме того, впоследствии она показала свежее фото мужа с передовой.



Тимур Хромаев / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Маши Ефросининой и Тимура Хромаева?