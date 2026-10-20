"Он починил бойлер": Маша Кондратенко откровенно рассказала о романе с известным режиссером

Украинская певица Маша Кондратенко больше не скрывает свою личную жизнь и откровенно рассказала о новой любви. Избранником звезды стал молодой и талантливый режиссер Юрий Чайка, с которым артистка уже целый год строит гармоничные и заботливые отношения.

В интервью Cosmopolitan Маша Кондратенко призналась, что их роман развивался постепенно и перерос из профессионального сотрудничества и крепкой дружбы в настоящие чувства. Первая встреча пары состоялась еще в конце лета 2022 года в онлайн-формате.

Мы планировали съемки клипа на песню "Ведмеді-балалайки", режиссером которого был Юра. Помню, как только присоединилась к встрече в Zoom, сразу удивилась: такой молодой и симпатичный режиссер,

– вспоминает певица.



Маша Кондратенко с возлюбленным / Фото Cosmopolitan

Лично будущая пара встретилась уже в Одессе, куда певица приехала на съемки. Юрий вместе с продюсером встретил артистку у поезда и угостил гранатовым колд-брю в уютном кафе, чем сразу привлек к себе внимание как настоящий джентльмен. Впрочем, на тот момент Кондратенко находилась в других отношениях, поэтому долгое время они просто поддерживали дружеские отношения на расстоянии.

Трансформация чувств произошла естественно, хотя классического первого свидания у пары так и не было. Грань между дружбой и романтикой окончательно переступил сам Юрий.



Маша Кондратенко и Юрий Чайка / Фото Cosmopolitan

Наверное, окончательно стало ясно, что наша история уже более романтична, чем дружеская, в тот момент, когда Юра взял меня за руку. Я поняла, что все серьезно, когда Юра починил мне бойлер. Ведь для меня важно не только слышать слова о симпатии, но и видеть поступки. Особенно те, в которых проявляется забота,

– говорит Маша.

Вместе пара уже год. Певица говорит, что время для нее пролетело очень быстро, потому что кажется, что они только начали встречаться. Как именно они перешли от дружбы к влюбленной паре, Кондратенко до сих пор не может понять.

Трудно сказать, в какой именно момент наша дружба переросла в отношения, ведь все произошло довольно неожиданно для нас обоих. Мы дружили-дружили и в конце концов додружились,

– призналась певица.



Маша Кондратенко закрутила роман с режиссером / Фото Cosmopolitan

Любимый певицы признался, что симпатия к ней у него возникла чуть ли не с первого взгляда. Юрий говорит, что для него эти отношения начались гораздо раньше.

Пожалуй, для меня эти отношения начались значительно раньше, чем стали реальностью. С каждой нашей встречей я все больше убеждался, что это не просто симпатия или случайное сближение. Было ощущение, будто где-то впереди нас ждет наше время – и нам просто нужно до него дойти,

– говорит Чайка.

Ранее Маше Кондратенко приписывали роман с Дантесом. Певица ответила на эти слухи и развеяла все мифы.