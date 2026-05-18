80 миллионов долларов убытков: россияне разрушили бизнес-центр Камалии и ее экс-супруга

В ночь на 14 мая Киев оказался под очередной массированной российской атакой. Под удар попал крупный бизнес-центр, который принадлежит певице Камалии и ее бывшему мужу, бизнесмену Мохаммаду Захуру.

После обстрела артистка вышла на связь в соцсетях и показала последствия атаки. Она опубликовала видео на своей странице в инстаграме.

По словам Камалии, россияне трижды ударили по бизнес-центру в промежутке между 4 и 7 утра. Здание очень сильно повреждено, поэтому сейчас работать там невозможно. Впереди – несколько месяцев ремонта и восстановления. Певица говорит, что больше всего радует то, что во время атаки никто не пострадал. В это время в офисах еще не было ни работников, ни арендаторов.

На видео, которое опубликовала Камалия, видно большие разрушения: выбитые окна, поврежденные стены, уничтожены кабинеты и огромную воронку возле здания после прилета. Также из-за удара сгорели автомобили, припаркованные рядом. Сейчас на месте продолжают разбирать завалы.

По словам артистки, убытки очень большие – речь идет примерно о 80 миллионах долларов.

Это еще один шрам этой войны. Но мы живы. Мы в Украине. Мы с Украиной. И мы будем помогать дальше. Потому что любовь к своей стране нельзя разрушить осколками стекла и бетона. Потому что Украина – сильнее любой ненависти,

– написала Камалия.

Что известно об обстреле Киева в ночь на 14 мая?

По словам Владимира Зеленского, во время атаки российские военные выпустили более 670 ударных дронов и 56 ракет различных типов, в частности баллистических и крылатых. В столице повреждения зафиксировали на 20 локациях. Пострадали жилые дома, гаражи и другие сооружения, в нескольких районах возникли пожары.

Одним из самых трагических последствий атаки стал удар по многоэтажке в Дарницком районе Киева, где обвалился подъезд. По данным Киевской городской прокуратуры, в результате российского обстрела погибли по меньшей мере 24 человека, среди них – трое несовершеннолетних девушек в возрасте 12, 15 и 17 лет. Также десятки людей получили ранения.