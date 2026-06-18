Рядом с домом Натальи Могилевской попала ракета: певица показала ужасающие кадры

Украинская певица поделилась в соцсетях своими впечатлениями после очередного российского обстрела. Выяснилось, что рядом с домом Натальи Могилевской упала вражеская ракета, которая полностью разрушила соседнюю улицу.

Это ужасное событие произошло в ночь на 15 июня. Россия не только нанесла удары по культурным и религиозным центрам страны, но и до сих пор продолжает вести войну против домов гражданского населения. Могилевская в Instagram показала последствия обстрела, а также рассказала о своем самочувствии.

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По словам звезды, в результате "прилета" вражеской ракеты соседняя улица полностью уничтожена.

Не зря мы волновались, друзья, ведь соседнюю улицу с нами в ту ночь почти полностью снесло ракетой. Она почти вся сгорела,

– рассказала артистка.

Наталья Могилевская показала последствия обстрела / Скриншот из Instagram-сторис

Исполнительница также рассказала, что на фоне последних событий у неё ухудшилось состояние здоровья. В результате стресса Могилевская оказалась в постели с простудой и теперь вынуждена восстанавливаться.

Я сегодня в стрессе. Дали о себе знать все имеющиеся болезни. Лежу с простудой. На улице лето, а я из-за стресса уже третий день ни на что не годна. Ничто не проходит бесследно. Берегите себя,

– откровенно сказала звезда.

Наталья Могилевская показала последствия обстрела / Скриншот из Instagram-сторис

В ночь на 15 июня Наталья показала видео, на котором вместе с маленькой дочкой пряталась во время обстрелов. Она призвала подписчиков обязательно реагировать на воздушную тревогу и уходить в укрытие, если оно есть.

В ходе массированного обстрела Киева пострадали жилые дома и имущество нескольких общественных деятелей. Среди них – интервьюер Маричка Довбенко, художница Соня Морозюк, блогер Владислав Мицкевич и вдова Игоря Поклада – Светлана.