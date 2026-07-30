Новый сезон "МастерШеф: Профессионалы" уже скоро: когда выйдет первый выпуск

Пока зрители с нетерпением ждут новый сезон "МастерШеф. Профессионалы", на съемочной площадке уже завершают работу над шоу.

Судья проекта Владимир Ярославский сообщил, что команда СТБ сняла суперфинал. На своей странице в инстаграме шеф-повар поделился кадром со съемочной площадки и рассказал, что пятый сезон уже вышел на финишную прямую.

Мы уже снимаем суперфинал 5-го сезона "МастерШеф. Профессионалы". А первый выпуск в эфире СТБ выйдет уже 22 августа,

– написал Владимир Ярославский.

Владимир Ярославский рассказал, когда выйдет первый выпуск "МастерШеф. Профессионалы" / Скриншот из Instagram-сторис

Премьера нового сезона состоится в 19:00. В проекте примут участие двадцать опытных поваров.

Зрителей ждут сложные кулинарные испытания, борьба за звание лучшего и изменения в составе жюри. Впервые ведущей проекта станет Ольга Мартыновская. При этом оценивать участников будут неизменные судьи Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский, к которым присоединится известный шеф-повар Алекс Якутов.

Кстати, ранее мы также рассказывали, что Эктор Хименес-Браво впервые встретился с мужчиной, который уже много лет озвучивает его в шоу "МастерШеф".