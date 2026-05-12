Тот самый "Адский шеф": на шоу "МастеШеф․ Профессионалы" появился новый судья

Телеканал СТБ приступил к съемкам нового сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф. Профессионалы". К составу судей присоединился новый шеф-повар и впервые на проекте появилась ведущая.

Об этом сообщили на официальной инстаграм-странице "МастерШеф".

Не пропустите "Фабрика звезд" возвращается: ведущим станет победитель легендарного талант-шоу

Судьями нового сезона "МастерШеф. Профессионалы" стали неизменные Эктор Хименес-Браво и Владимир Ярославский, также к ним присоединился шеф-повар Алекс Якутов.

Будет горячо как никогда,

– сказал он.

А вот Ольга Мартыновская на этот раз стала ведущей.

Эктор Хименес-Браво сообщил на своей странице в инстаграме, что съемки реалити-шоу уже в разгаре, а также отметил, что новый судья "хорошо знает свое дело и будет судить строго, но справедливо".

Судьи и ведущая "МастерШеф. Профессионалы" / Фото из инстаграма проекта

Для справки! "МастерШеф" – популярное реалити-шоу, премьера которого состоялась в 2011 году на телеканале СТБ. Участники проекта показывают свои кулинарные способности и соревнуются за победу. Команда создала несколько форматов: "МастерШеф. Дети", "МастерШеф. Подростки", "МастерШеф. Профессионалы" и "МастерШеф. CELEBRITY".

Кто такой Алекс Якутов?

Алекс Якутов родом из Мариуполя. После окончания школы он поступил в Якутское командное речное училище.

Когда проходил практику, мне было интереснее находиться на камбузе, чем в рубке или машинном отделении. Поэтому решил осуществить свою детскую мечту – стать поваром,

– делился Якутов.

Алекс работал фаршесборщиком. Когда заработал достаточно денег и продал машину, поехал в Турин учиться в школе Italian food style education.

Якутов был экспертом реалити-шоу "На ножах" и ведущим "Адской кухни".