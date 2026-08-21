Мать Хейден Панеттьери назвала человека, которого считает причастным к смерти дочери

Отношения Хейден Панеттьери с ее матерью Лесли Фогель в последние годы складывались нелегко. Об этом сама актриса упоминала в различных интервью.

После смерти Хейден Лесли Фогель объяснила причину их отчуждения и рассказала о "токсичном человеке" в жизни дочери. Об этом она сообщила в комментарии для Entertainment Tonight.

Лесли Фогель подчеркнула, что их отчуждение не означало, что она перестала любить или поддерживать Хейден.

Причиной было присутствие токсичного человека, который, по моему мнению, привел к ее смерти,

– заявила мать актрисы.

Хотя сейчас она не назвала имени, несколькими днями ранее Лесли Фогель была более категорична. В комментарии для NBC News 18 августа женщина публично раскритиковала Брайана Хикерсона. Именно с этим скандальным бойфрендом Хейден то расставалась, то вновь возобновляла отношения.

Этот человек из ее жизни, от которого мы уже довольно давно пытались избавиться, был рядом с ней в момент смерти. И это был Брайан Хикерсон,

– сказала женщина.

При этом Фогель просила поклонников не сосредотачиваться исключительно на жутких обстоятельствах смерти Панеттьери. Она мечтает, чтобы мир запомнил Хейден как прекрасного человека с большим даром, который она оставила после себя.

Стоит напомнить, что накануне Брайан Хикерсон также нарушил молчание после смерти возлюбленной.